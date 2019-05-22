İmamoğlu niçin bu kadar seviliyor?

Ekrem İmamoğlu 18 gün süren kısacık Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında çok büyük başarılara imza attı.

Örneğin; AKP'nin bir türlü yanaşmadığı toplu taşımacılıkta öğrenci indirimi ve su fiyatında yüzde 40 ucuzlama sağladı.

Hem de kendisinden önce her iki kalemde de indirime bir türlü yanaşmayan, aksine zam yapmayı planlayan AKP'lilerin oylarıyla!..

İmamoğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne özlemi duyulan şeffaf uygulamalar geldi.

İlk aşamada Belediye Meclisi'nin toplantıları canlı yayınlanmaya başlandı.

Belediye kasasındaki her kuruşun nereye ve hangi iş için harcandığını halkın bilmesine olanak sağlandı.

İsrafın ürkütücü boyutları ve tüyü bitmemiş yetim hakkının bulunduğu kaynakların yandaşlara nasıl peşkeş çekildiği ortaya çıkarıldı.

Kapalı kapıların ardında kurulan çıkar tezgahlarına son vermek için bundan böyle ihalelerin canlı yayınlanacağı, yani İstanbulluların gözü önünde yapılacağı açıklandı.

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Bunlar İmamoğlu'nun 18 günlük not karnesine işlenen pekiyiler.

Karnede bir de yıldızlı pekiyi var ki, mutlaka anlatmalıyım.

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O da, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en büyük ihtiyacı olan birleştirici, bütünleştirici, herkesi kucaklayan ve kimseyi ötekileştirmeyen bir dil kullanması…

Bunu da inanarak, sözde değil, özde yapması…

Aslında bu yaklaşımı 31 Mart öncesinde “beka” ile yatıp “beka” ile kalkanların hayata geçirmeleri, toplumu kutuplaştırmak yerine “İmamoğlu'nun dili”ni benimsemeleri gerekiyordu.

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Kutuplaşmanın ayrıştırıp sağa sola savurduğu, yaşamsal konularda bile birlik ve bütünleşmenin sağlanamadığı toplumumuzda en büyük özlemin, kucaklaşma ve bütünleşmeden doğacak güçle, Türkiye Cumhuriyeti'ni, kuruluşunun 100'üncü yılında yeniden çok güçlü ülkeler arasında görmek olduğuna inanıyorum.

İmamoğlu'nun bu denli sevilmesi ve popüler olmasının ardında “ötekileştirip ayrıştırmama, tam tersine kucaklayıp bütünleştirme” söylemlerinin yapmasını ve toplumun özlemlerini temsil etmesini görüyorum.

Bu nedenle İmamoğlu yeniden seçilirse sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde “her şey çok güzel olacak” diyorum…

Her şeyin çok güzel olmasını yürekten diliyorum.