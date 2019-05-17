İstanbul, arazi ve yapı yağmacılarının pençesinden kurtarılabilir mi?..

Topu topu 18 gün başkanlık yaptı.

Sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun ünlü sihirbazların bile beceremedikleri bir yöntemle, aynı zarftaki 3 oyu geçerli sayıp, sadece birini iptal etmesiyle mazbatası elinden alındı!..

Şimdilik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil ama sanki göreve devam ediyormuş gibi tüm vaatleri sırayla hayata geçiriliyor!

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Örneğin;

– Öğrencilerin aylık abonman ücreti 85 TL'den 40 TL'ye iniyor!..

– Onun başkan seçilmesinden önce daha da arttırılması düşünülen su fiyatında yüzde 40 indirime gidiliyor!

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu taşıma araçlarıyla ulaşım ücretsiz oluyor.

– Aynı uygulama Ramazan Bayramı tatilinde de yapılıyor.

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Kamuoyunda “İmamoğlu etkisi” olarak yorumlanan bu uygulamalarla her aile ortalama 200 lira kazanç sağlıyor.

Yüzü gülmeye başlayan genç kitle ise cevapsız kalmaya mahkum şu soruyu soruyor:

“Madem İstanbul Kart'ı 85 TL'den 40 liraya düşürecektiniz, niçin İmamoğlu gelinceye kadar beklediniz?..”

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İmamoğlu bütçeyi şeffaf hale getirme, kasaya giren ve çıkan her kuruşun, onun gerçek sahibi olan İstanbulllular tarafından takip edilmesini sağlama ve ihaleleri canlı yayınlama sözü de vermişti.

Şimdi seçmen, bu sözlerin de onun peşinden gidenlerce tutulmasını bekliyor.

Toplum şeffaflıkta devamlılık istiyor.

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Sevgili okurlarım,

Yazımın başında da belirttiğim gibi bütün bu güzel gelişmeler, Ekrem İmamoğlu'nun 18 gün süren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında gerçekleştiğine göre; 5 yıllığına seçilmesi halinde yaşanacakları varın siz düşünün…

Hemen öngörümü söyleyeyim;

Devrim gibi bir değişimle, arazi ve yapı yağmacılarının pençesinden, yani makus talihinden kurtulur!..

Ve İstanbul, tüm dünyada parmakla gösterilen, turistlerin gelip görmek için can attıkları bir rüya kent olur!..