Sevgili okurlarım,

SÖZCÜ TV'de başlattığımız HALK ARENASI'nın yanı sıra, “UĞUR DÜNDAR 50. YIL BELGESELİ”nin galaları da sürüyor.

İstanbul galamız cumartesi akşamı saat 21.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ankara gösterimi ise 29 Mayıs Çarşamba akşamı yine aynı saatte, Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olacak. Belgesel etkinliğini, HALK ARENASI canlı yayını izleyecek.

Hepinizin davetli olduğu bu gösterimler ve SÖZCÜ TV'deki HALK ARENALARI nedeniyle yazılarıma kısa sürecek bir ara veriyorum.

Sevgiyle kalın.