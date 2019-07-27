Kıyıya vurmuş bir yıldızı denize atmak ister misiniz?..

“Ben Münevver Yurdanur Bayır.

İstanbul Ümraniye'de yaşıyorum. KOAH hastası eşim bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu ama 4 ay önce çıkarıldı. Oturduğumuz eve 1200 lira kira ödüyorum. Şu anda bize 84 yaşındaki babam yardım edip geçinmemizi sağlıyor.

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43 yaşındayım ve yüzde 60 bedensel engelliyim. 16 yaşında bir oğlum var. O da FMF yani Ailevi Akdeniz Ateşi, hemofili, astım ve kalp, ARA hastası.

Sınavlarda meslek lisesini kazandı. Ama orası oğlumun sağlığına uygun bir okul değildi. Tüm uğraşmalarıma rağmen naklini alamadım. Psikolojisi, dolayısıyla sağlığı bozuldu, atakları çoğaldı. Biz de tüm imkanlarımızı zorlayıp Ümraniye'deki Kültür Temel Lisesi'ne kayıt ettirdik. Oğlum sevilen ve çok başarılı bir öğrenci. TAKDİR VE ONUR belgesi var. Okulda hastalığı ile yakından ilgileniyorlar. Atakları başladığında hemen bize haber verip hastaneye götürüyorlar.

Geçen sene eşimle ite kaka okul parasını ödedik. Ben de bir yerde geçici olarak çalıştım.

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Bu sene için devletin teşvik kredisine başvurduk ve Allah'a şükür çıktı. Fakat okul, bu parayı sene sonu alacaklarını ve nisan ayına kadar ödemeye devam etmemiz gerektiğini söyledi. Ben elimden geldiğince her yeri aradım ama şirketler özel okulda okuyan öğrencilere burs vermediklerini söylediler. Bizim nasıl bir mecburiyet karşısında özel okula verdiğimizi bilmiyorlar ki!..

Okul açıldığından beri her ay ödememiz gereken 1000'er lirayı, şu ana kadar ödeyemedik. Okuldan arayıp ödeme yapmadığımız takdirde kaydını silecekleri uyarısında bulunuyorlar. Bize bu ayın 14'üne kadar süre verdiler. Uğraştık, didindik ama yine de parayı bulamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oğlumuza hiçbir şey söyleyemedim. Zar zor yol parasını verebiliyorum. Elim kolum bağlı…

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Size bir anne olarak, bu başarılı öğrencinin okumasına yardım edecek, en azından ödeyemediğimiz parayı okula verebilecek bir hayırsever bulmanız için yalvarıyorum. Allah rızası için. Ayrıca o hayırsever parayı bize vermesin, okula yatırsın.

Eğer olur da böyle biri çıkarsa, bana 0552 212 7876 numaralı babamın telefonundan ulaşabilirsiniz. Sizin ne kadar büyük vicdan sahibi bir hayırsever olduğunuzu biliyor ve güveniyorum. Oğlum okumak, avukat olmak istiyor. Bu yaşıma kadar devletten ve kimseden yardım istemedim. Ama anne olunca mecbur kalınıyormuş.

Yalvarıyorum size, ALLAH rızası için yakarışımı duyun. Yazdıklarıma inanmanız için okulun eşime gönderdiği mesajı da yolluyorum:

‘Sayın Enis Bayır,

07.06.2019 tarihi itibari ile 3026.50 (Üç bin yirmialtı lira, elli kuruş) TL gecikmiş borcunuz bulunmaktadır. Ödemenizi Ümraniye-2 Şubesi, muhasebe servisine yapabilirsiniz…'

Bu meblağ tabii o tarih için geçerliydi. Şimdi ne kadar oldu bilemiyorum. Oğlum İstanbul-Ümraniye, Çakmak Kültür Anadolu Lisesi 11-D sınıfının 179 No.lu öğrencisidir. Okul ile görüşüp, yazdıklarımı doğrulatabilirsiniz.. Tekrar yalvarıyor, son bir umutla güzel haberinizi bekliyorum. Size oğlumun resmini de gönderiyorum. (Fotoğraf bende saklı-U.D.)”

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Sevgili okurlarım,

Bu mektubu yayınlayıp yayınlamama konusunda uzun uzun düşündüm. Kitap gelirlerimi Vefa Lisesi öğrencilerine burs olarak aktardığımı, eğitime katkımın bununla sınırlı olduğunu, bunun dışında sadece kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek verdiğimi yazmayı aklımdan geçirdim.

Ama tüm bireyleri sağlık sorunlarıyla boğuşan çaresiz bir ailenin hastalıklarına rağmen, okulunun en başarılı ve sevilen öğrencilerinden biri olmayı başaran evlatlarına yardım çağrısı yapmanın kaçınılmaz vicdani bir görev olduğu kanısına vardım.

Temmuz ayının bu cumartesi sabahı, kıyıya vurmuş deniz yıldızlarından birini suya atarak ona hayat verebileceğimizi hayal ettim.

Neden olmasın?

Bütün mucizelerin mümkün olduğunu söyleyen bizler değil miyiz?..

UĞUR DÜNDAR'IN NOTU: Dünkü köşemde Odatv'de Furkan Karabay imzasıyla yazılan bir İSKİ ihalesi haberini alıntılamıştım. İSKİ'nin açıklamasında söz konusu ihalenin yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde yapıldığı, hiçbir usulsüzlük olmadığı belirtildi.

Sorumlu gazetecilik anlayışım gereği duyuruyorum.