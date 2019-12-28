MANiFESTO!..

BÖYLESİNE KARA GÜNLERDE HİÇBİR ŞEY YAZMAMAK, SAYFALAR DOLUSU YAZMAKTAN DAHA ETKİLİDİR.
SADECE ŞU KADARINI SÖYLEYEYİM:
BU LEKE, TOPLUM VİCDANINDA ÇOKTAN BERAAT EDEN SÖZCÜ'YE ASLA YAPIŞMAZ!
ÇÜNKÜ OKURLARIMIZ, KİMLERİN GERÇEK FETÖ'CÜ, KİMLERİN DE KATIKSIZ ATATÜRKÇÜ-YURTSEVERLER OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR.
BU KARAR SADECE YARGIYA DUYULAN GÜVENİ SARSMAYA DEVAM EDER VE YARGI REFORMU İLE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMAYA YÖNELİK VAADLERİN BİRER MASALDAN ÖTE GİTMEDİĞİ GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARIR.
BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUM:
BİZLER HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUNDAN BÖYLE DE SİZLERİN GERÇEKLERİ ÖĞRENME HAKKINIZA HİZMETE VE BUNUN DIŞINDAKİ HİÇBİR GÜCÜN ÖNÜNDE EĞİLİP BÜKÜLMEMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, YAŞASIN HALKIN GERÇEKLERİ ÖĞRENME HAKKI, YAŞASIN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYALI ÇAĞDAŞ DEMOKRASİ!..
NOKTA!..