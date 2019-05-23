Pontus kumpasının geçmişi var!..

Yıl 1993…

Türkiye'de soruşturmacı televizyon gazeteciliğinin ilk örneği olan ARENA, yeni başlamış olmasına karşın, reyting rekorları kırıyor…

Günün birinde İstihbarat Servisimize bir ihbar geliyor.

İddia vahim:

Arayan kişi, bir adli tıp akademisyeninin Batılı fonlardan sağladığı kaynaklarla Doğu Karadeniz'de kan taraması görünümünde yurttaşlarımızın etnik kökenlerini araştırdığını ve kan dedektifliği yaptığını öne sürüyor. Üniversite laboratuvarlarından da yararlanan akademisyenin bu araştırma ile Doğu Karadeniz Bolgesi'ne yönelik toprak hesapları peşinde koşan emperyalistlere hizmet ettiğini söylüyor.

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İddiayı araştırınca, söz konusu akademisyenin gerçekten de böyle bir çalışma içinde olduğunu belirliyoruz.

Ofisimizde kendisiyle yaptığımız görüşmede araştırmanın yanlışlığını vurgulayıp, ırkçılık ve kumpasçılıkla eşdeğer olduğunu belirtince ağlamaya ve pişmanlığını dile getirmeye başlıyor.

Kan üzerinden etnik köken araştırması/fişlemesi de yayınladığımız haberin ardından noktalanıyor…

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Aradan 26 yıl geçtikten sonra İstanbul seçimlerini kazanma hırsının gözünü kararttığı, hatta ağzından çıkanı kulağı duymaz hale getirdiği AKP'li bir ilçe belediye başkanı ürkütücü bir konuşma yapıyor.

Başkan, Ekrem İmamoğlu'nu eleştireyim derken ‘Megalo İdea'cı olduğu bilinen Yunanlı Pontus kumpasçısı bir meczubun ortaya attığı iftiraları, sanki doğruymuş gibi tekrarlıyor.

Onun saçma sapan lâflarını kullanarak hesabın (!) büyük olduğunu söylüyor!..

Meczubun sözlerinden yola çıkarak Ekrem İmamoğlu hakkında Pontuslu iması olarak yorumlanabilecek, asla telâffuz edilmemesi gereken lâflar ediyor…

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Sevgili okurlarım,

Ekrem İmamoğlu yurtsever-milliyetçi değerli Trabzonlular ve Karadenizli yurttaşlarımızı derinden üzüp yaralayacak bu söylem TV röportajlarında dile getirildiğinde haklı olarak konunun kapatılmasını istiyor.

Zira ciddiye alınıp konuşulduğunda vahim boyutlar ve tepkiler oluşacağını biliyor. Böylece çok doğru bir davranış yapıyor.

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23 yıl önce yaptığımız haberde de gordük ki hesap büyük…

Biliyoruz ki emperyalizm canavarı, Doğu Anadolu'dan sonra dişlerini cennet vatanımızdaki başka cografyalara da geçirmek için fırsat kolluyor.

Onca kumpas, cadı avı, 15 Temmuz hain kalkışması, kutuplaşmalar, ayrıştırmalar, S-400 krizi, dış politikada savrulmalar, ekonomideki zorluklar zaten yeterince canımızı acıtıyor.

Bunlar yetmezmiş gibi birilerinin çıkıp oy uğruna Pontus kumpasçılarına çanak tutmaları, yurtsever herkese ‘Yeter artık' dedirtiyor.

UĞUR DÜNDAR'IN NOTU:

Bu akşam hep birlikte bir ilke imza atacağız.

Televizyonlarımızın en özgün haber-tartışma programı Halk Arenası'nı SOZCÜ TV'den yayınlayacağız.

İstanbul'un mazbatası elinden alınan secilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Beylikdüzü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nden yapacağımız SOZCÜ TV canlı yayınında konuk edeceğiz.