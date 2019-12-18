Simit Sarayı!..

Geçen akşam köyden bir arkadaşım aradı.

Köy derken aklınız uzak diyarlara gitmesin.

Akören, İstanbul'da!..

Silivri'de, deniz kıyısından 22 kilometre içeride, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde, annemin doğup büyüdüğü, benim de çocukluğumun yaz tatillerini geçirdiğim pırıl pırıl, güzel bir Trakya köyü…

★★★

O yıllardan beri tanıdığım arkadaşım çok dertli. Üniversitede işletme okuyan, hiç sene kaybetmeden başarıyla bitiren torunu bir yılı aşkın bir süredir işsizmiş. Her yere başvurmuşlar, olmamış. “Senin çevren vardır, bir söylesen…” deyince “İktidardan tanıdığın etkin bir politikacı yok mu” diye sordum.

“Yok be!..” dedi. “Nasıl olsun? Biz CHP'ye oy veriyoruz be!..”

★★★

Telefonu kapattıktan sonra, bende de mevcut olan, iki fotoğraf gönderdi.

Fotoğraflar, Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'na katılarak şehit veya gazi olan köylülerimizin isimlerini gelecek kuşaklara hatırlatabilmek için köy mezarlığına inşa edilen şehitlikte çekilmiş.

Şehit olanlar arasında ikimizin de ataları var.

18 kahraman şehit düşmüş, 18'i de gazi olarak dönmüş…

Demek ki o yılların küçük Trakya köyünde eli silah tutan tüm erkekler vatan savunmasına koşmuş.

Fotoğraflara baktım, baktım ve içimden şunları geçirdim:

★★★

Onlar Silivri kıyılarından hayranlıkla baktığımız masmavi denizlere “bizimdir” diyebilmemiz, bastığımız bereketli toprakta ana bağrının sıcaklığını duyabilmemiz, bu cennet vatanda başı dik, hür ve kardeşçe yaşayabilmemiz, ulusal geliri hakça paylaşabilmemiz, kimsenin aç ve açıkta kalmadığı mutlu bir toplum için şehit oldular, ya da gazi…

Peki ya şimdi?..

Vatanı emanet ettikleri torunları aynı topraklarda ne yapıyorlar?

Mazota ve gübreye para yetiştiremiyor, sattıkları ürünlerin geliriyle maliyeti bile karşılayamıyor, borç harç içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor, hatta bazıları veresiye içtikleri çayların parasını ödeyemedikleri için kahveye bile çıkmaya utanıyor, köyden kopup şehirlerdeki başka işlere yöneldiklerinde de, arkadaşımın söylediği gibi işsizlik duvarına tosluyorlar!..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güvenli tarım ürünleri için onlara el uzatmasını, umutla bekliyorlar.

Arkadaşım şehitlik görüntülerinin altına da şunları yazmış:

“İktidardan etkin bir politikacı tanıdığın yok mu” diye sormakta haklısın. AKP'ye oy verseydik, AKP saflarında politika yapsaydık, şimdi köşeleri dönmüş, ihya olmuştuk!..

Baksana, kamu bankaları tüyü bitmemiş yetimlerin haklarının bulunduğu paralarla yandaşların simit saraylarına ortak oluyor, vatanı kurtaranların yandaş olmayan torunları da bir simide muhtaç bırakılıyor!..”