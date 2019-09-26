Şoför Nebahatlar İzmir’de gerçek oldu!..

Şoför Nebahat hiçbirimizin yabancısı değil…

Sinemaseverler deri montlu, kasketli ve sert bakışlı şoför Nebahat'ı ilk kez 1960 yılında, senaryosunu Attila İlhan, Metin Erksan, Atıf Yılmaz gibi değerli isimlerin birlikte yazdıkları ve Metin Erksan'ın yönetmenliğinde çekilen filmde Şevrole (Chevrolet) taksi-dolmuşun direksiyonunda görüp tanıdılar.

Film, yeni toplumcu gerçekçi sinema akımının mottolarından biri oldu…

Yapımda canlandırdığı unutulmaz karakterle “Kamusal hayatta ben de varım” diyen şoför Nebehat'ı beyaz perdede önce Sezer Sezin, sonraraları Fatma Girik, Belgin Doruk ve Nebahat Çehre gibi Türk sinemasının kadın yüz akları canlandırdı…

Sadece şoför Nebahat değildi “Ben de varım” diyen!

Cibali Tütün Fabrikası'nda, Paşabahçe Cam Fabrikası'nda, İzmir Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışan metropolün emekçi kadınları, erkek işi olarak bilinen uğraşlarda öne çıkmaya, seslerini yükseltmeye başlıyorlardı.

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Yazımıza esin kaynaklığı yapan Doç. Dr. Oktay Gökdemir gibi ben de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Buğra Gökçe ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

İzmir'de yaşayan bir yurttaş olarak coşkuyla alkışlıyorum.

Neden mi?

Çünkü cinsiyet ayrımcılığının, kadına şiddetin ve aşağılamanın tavan yaptığı bu sosyolojik kırılma sürecinde, Türk kadınının her mesleği, büyük bir başarıyla yapabileceğini cümle aleme gösterdikleri, “İzmir'in yüz aklarına” güvendikleri için…

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Kadınların şoförlük gibi kamuoyunda erkek mesleği olarak bilinen zor işi, şehir içi ulaşımda yapmak üzere ESHOT şoförü olarak topluca istihdam edilmeleri, ismini Amazonlu bir kadından alan İzmir'e çok yakıştı doğrusu…

Bu aşamaya nasıl gelindiğini de anlatayım:

Bir süre önce 100 kadın şoför istihdam edebilmek amacıyla ESHOT Genel Müdürlüğü'nde bir sınav yapıldı.

Sınavı başarıyla geçen adaylardan 17'si, eğitim sürecini tamamlayıp göreve başladı.

İzmir için bu daha başlangıç… Hedef, 100 kadın şoföre ulaşmak…

Kadın sürücüler sadece ESHOT'ta çalışmıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin raylı toplu taşıma sisteminde de 23 kadın makinist bulunuyor.

Denizde ise 1 kadın kaptan, kentin iki yakasında ulaşımı başarıyla sağlıyor.

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Şoför Nebahatlar, hepinize kazasız, belasız iyi sürüşler…

Bu güzel şehir, sizlerle daha bir güzel oldu…