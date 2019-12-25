“Ölüleri bile muayene edip milyonluk ilaç yazmışlar!..”

Geçen cuma günü SÖZCÜ'nün bu manşetini okurken, gözümün önüne Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladığım 1986 yılında yaptığım ilk haberime atılan manşet geldi:

“Mezar taşlarına bile reçete yazmışlar!..”

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Yolsuzluğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, değerli bilim insanı Prof. Alaattin Akçasu ortaya çıkarmıştı. Belgelere göre; hastanede görevli bazı sağlık çalışanları, eczanelerle anlaşıp Sosyal Sigortalar Kurumu'nu (SSK) soymak için bir yolsuzluk çarkı kurmuşlardı. Vurgun öylesine gözü kara bir şekilde yapılmıştı ki, çarkı döndürenler çoktan ölmüş kişilerin mezar taşlarına bile reçete yazmaktan çekinmemişlerdi!.. Yüklü miktarda yazılan ilaçlar ve sarf malzemeleri gerçekte eczaneden hiç çıkmamış, çıksa bile kullanılmamış, ama tüketilmiş gibi gösterilerek parası SSK'dan tahsil edilmişti.

Böylece sağlanan duble kazançlar, eczanelerle hastanedeki iş birlikçiler arasında kırışılmıştı!..

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Sonuçta SSK battı ve yerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kuruldu.

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Aradan 33 yıl geçtikten sonra, SÖZCÜ'de Deniz Ayhan arkadaşımızın imzasıyla yayımlanan haberden anlıyoruz ki, meğer o vurgun çarkı hiç durmamış. Aynı yöntemlerle hatta daha hızlı biçimde döndürülmeye devam edilmiş.

Örneğin İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal'ın Sayıştay raporlarından yaptığı tespite göre; sadece 2018 yılında 411 ölü yurttaş muayene edilmiş (!) ve -dirilmeleri için olsa gerek (!)- 1 milyon liralık ilaç verilmiş!..

SGK'yı soyabilmek için akıllara durgunluk verecek sahtekarlıklar yapılmış!

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İtiraf etmem gerekir ki, yeni model vurguncular, 1986'da Prof. Akçasu'nun ortaya çıkardığı çeteye oranla daha yaratıcı yöntemler geliştirmişler!.. Bu kapsamda, yatarak tedavi gören raporlu bir doktoru, bir hastayı ameliyat etmiş gibi göstererek, işlem gerçekleştirmişler!..

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Yazıyı okurken “Yazıklar olsun, upuzun 33 yılda hiçbir şey değişmemiş” dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Haksızlık yapmayalım.

Değişmez olur mu?

Çok şey değişti!..

Bu örnekteki gibi SSK'daki bir “S” harfi gitti, yerine “G” geldi!..

Daha ne olsun?..