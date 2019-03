-Adanalıyık, Allah'ın adamıyık!..

Dün Torosların zirvelerindeydim…

Karlı dağların koynuna sokulmuş Türkmen köylerinde, sıcak yürekli insanlarla, hayatın zorluklarını, siyasetin o yöreyi, insanları seçimden seçime hatırlamasından duydukları kırgınlığı, hoşnutsuzluğu, ürettiklerinin 5 para etmediği bir zavallı süreçten geçmelerinin getirdiği öfke ve bıkkınlığı konuştuk…

Mesela 80'lerini süren Tahir Amca, yolların perişanlığına isyan ediyordu, kendini örnek verip şöyle diyordu:

-Allah göstermesin hastalansam, sağlıkçılar köye ulaşana kadar çoktan mevta olurum!..

Uzun süredir ilk kez bir büyükşehir belediye başkan adayını ağırlayan Torosların cefakar insanlarının Zeydan Karalar'dan ilk istediği şey yoldu doğal olarak!.. Tahir Ağa “oyum Zeydan'a” deyince “niçin?” diye sordum, hiç sektirmeden cevap verdi:

-Adam gibi adam da ondan be ya!..

“Yolu yapacağına söz verdi, oyum ona” diyen Tahir amca Adana merkezde oturan 5 çocuğuna da aynı şeyi söylediğini anlattı… Kendisini “Gürümze Köyü'nün baş belası” olarak tanıtan İbrahim Ağa da, acıklı bir gülümsemeyle dert yandı:

–Biliyor musun gazeteci kardeşim, bu gördüğün köyler tüm bölgeyi doyurur; şu karlı dağların eteğinde 5 bin dönüm ekili arazi var… Ama şimdilerde 5 para etmiyor. Bitirdiler bizi de, ürünleri de!..

Her durduğumuz, sohbet ettiğimiz köyde aynı sıkıntılar farklı insanlar tarafından aynı şekilde dile getirildi… İnsanlar fena halde dertli, sıkıntılı ve tabii öfkeliydi!.. Süphandere'de gençten bir yurttaş, durumu şöyle özetledi:

-Önce iktidardan medet umdu buraların insanları, oylar oraya aktı… Sonra üç hilale sarıldılar yine elleri böğründe kaldı… Şimdi sırada her sözünü tuttuğu söylenen baba yadigarı partinin adayı var. Heybetli adam… Sıra onda!..

Zirveden inerken hem hüzünlüydüm hem de gülümsüyordum!..

Yeniceli bakkalın kehaneti!..

Adana'ya dönerken, adım başı asılmış afişleri inceledim…

Adana'nın 2 güçlü adayından Cumhur İttifakı'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'nün afişleri açık ara daha fazlaydı… Sloganı da sıcaktı:

-Adım Adana!..

Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zeydan Karalar ise soyadını neredeyse kullanmıyordu hiç; zaten yurttaşlar da “Zeydan” diyordu, afişlerde de yalnızca “Zeydan” adı vardı. Onun sloganı iki taneydi; ikisinde de Adana idi özne:

-Adana gibi Başkan!..

Adanalının kendine özgülüğüne, karakterine, baskıya gelmezliğine, heyecanına, sözüne, özüne vurgu yapıyordu… İkincisi ise hiç bir kuşkuya yer bırakmadan Adana'yı haykırıyordu:

-Adanalıyık, Allah'ın adamıyık!..

İşte o kadar, daha fazla söze hiç gerek yok diyordu yani!.. Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sıçrayan Hüseyin Sözlü ile en büyük ilçe Seyhan'ın Belediye Başkanı ve bu kez Büyükşehir'e aday olan Zeydan Karalar arasında geçecek yarış, bu kesin. Peki kim kazanacak derseniz “Adana gibi başkan” daha bir yakın duruyor derim!..

Mersin'in Yenice İlçesi'nde uğradığımız bakkal, daha merhaba demeden düşüncesini söyleyiverdi zaten:

-Zeydan işi bitirdi, darısı Vahap'ın başına!..

Mersin fena kaynıyor!..

Adana çok gergin diye düşünüyordum…

Baktım, Mersin fokur fokur kaynıyor… Burhanettin Kocamaz'ın seçim dışına itilmesinden sonra kartlar yeniden karılmış görünüyor!.. Cumhur İttifakı'nın kırmızı alarma geçtiği, hatta Cumhur İttifakı liderlerinin Adana ya da Mersin'de ortak miting düzenleyeceği iddialarını ittifakın MHP'li adayı, Merkez İlçe Toroslar‘ın Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya sordum. “yok böyle bir şey” dedi. Ancak seçimden üç gün önce Devlet Bahçeli'yi ağırlayacaklarını ekledi… Peki seçim sonucu hakkında ne dedi?

-Ben çok rahatım… Her kesimden teveccüh görüyorum… Şu anda bile en az 7-8 puan öndeyim… Kolay kazanacağım. Yüzde 55 bile olabilir…

Tuna'ya, Burhanettin Kocamaz faktörünü sordum; ya son anda CHP'li adayını desteklerse ne olurdu?.. Türkmen seçmen üzerinde çok etkili olduğu söylenen Tuna, “ keşke yapsa, tabanı yönlendiremez bize kayar…” dedi!..

CHP'nin Mersin Adayı Vahap Seçer aradı daha sonra… Ona da aynı soruyu sordum, önce şu yanıtı aldım:

–Adım gibi eminim, ben kazanacağım! Mersin artık değişim istiyor, bu karanlık sona ersin istiyor!..

Seçer, kazanmak için en az gerekli 450 bin oyun çok üzerinde olduklarını, “her iki kişiden birinden” oy alacaklarını da ekledi… Ayrıca Tarsus dahil ilçelerin çoğunda da seçimi alacaklarını da iddia etti…

Seçmen ise daha temkinli; en çok söylenen cümle şu:

-Son haftayı bir görelim!..

Ancak, yurttaşların çoğunun, pek çoğunun kararını verdiğini de söyleyebilirim. Belli olan ise şu; Adana'da da, Mersin'de de seçimler epey şenlikli geçecek!.. Şimdi kusura bakmayın, Adana'da kebapla doldum; bu akşam güzel bir balık yiyeceğim…

-Bu koşturmacanın yorgunluğunu anca o alır!..