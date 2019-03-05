Ayrımcılık, şirk ve anketçilik!..

AKP'li Cumhurbaşkanı geçen gün memleketi Rize'de halka “Zillet İttifakı” sıfatını yakıştırdığı muhalefet ile ilgili şöyle seslendi:

-Yatıyorlar, kalkıyorlar Atatürk diyorlar. Ya, sizin Atatürk ile ne ilginiz var? Şu CHP'ye Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?..

Aradan iki gün geçti… Dün Manisa'nın Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Köseali Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında şu konuşmayı yaptı:

-'Laiklik' dediler dini böldüler… ‘Alevilik' dediler Müslümanlığı bölmek istediler. ‘Atatürkçüyüz' dediler yine bizi bölmek istediler. Bizim öz değerlerimizi bizden ayırarak bugüne kadar 80 yıl 90 siyaset yaptılar!..

Bu zat, öz değerlerinin kimler tarafından yok edilmek istendiğini bir bir saydıktan sonra yetinmedi, “hain” damgasını da şöyle vurdu:

-Biz kimseye yalvarmıyoruz. Hele vatan hainlerine hiç yalvarmıyoruz. Buradan Köseali'den özellikle vurgulayarak söylüyorum; babam dahil bu vatana hainlik yaptıysa, vatanına bugünden sonra da hain düşünceyle bakıyorsa biz onun oyunu istemiyoruz. Onun oyu onun olsun…

Bir yerel seçim öncesi, birlik, beraberlik, kardeşlik adına gerçekten örnek teşkil edecek bir konuşma!.. Adamın sözlerine bakın; kendilerinden başka herkes hain!..

AKP Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da kentteki seçim bürosunun açılışı sırasında şu konuşmayı yaptı:

–Allahü Teala sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor!..

Siz dediği Urfalı seçmendi tabii… Ehil de kendisi haliyle! Allah'ın verdiği emanetin hesabını da ahirette soracağını özellikle vurgulayan muhterem vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:

-Şimdi Allah hepinizden razı olsun; bize bu emaneti verdiniz. Ben de gönül rahatlığıyla, vicdan rahatlığıyla diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak…

Ne kadar kendinden emin değil mi; sanki yukarıdan yazılı teminat almış!.. Şimdi ben de buradan soruyorum:

–Bu muhteremin yaptığı “Allah'a şirk koşmak” değilse nedir?!.

Anket çekişmesinde yeni perde!..

Yukarıdaki üç konuşmayı art arda dizdiğinizde ne oluyor peki?..

Müthiş bir ayrımcılık, hakaret, milletin yarısından fazlasını “hain” ilan etmek, mezhepçilik, Atatürk ve Cumhuriyete sürekli bilenen bir kin, nefret ve tabii din ile Allah ile aldatmak!.. Yerel seçimlerde iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın tüm stratejisi yani!.. Bir de gündeme son katılan “anket tartışması” var tabii…

Uzunca bir süredir, AKP'ye yakın kamuoyu şirketleri dahil, yapılan her araştırma Ankara başta olmak üzere Antalya, Balıkesir, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Aydın, Manisa gibi büyük şehirlerde Millet İttifakı'nın önde olduğunu gösteriyordu… İstanbul'da ise başa baş giden bir yarış söz konusuydu…

Bir hafta, on gün kadar önce AKP'li Cumhurbaşkanı, katıldığı bir TV programında “anketlere güvenmiyorum, çok manipülasyon var” deyince ortalık karıştı…. Bazı şirketler “Sonuçlarına şaşırdığımız yerlerde iki hatta üç kez aynı anketi yaptırıyoruz. Sonuçlar yine aynı geliyor, değişmiyor” açıklaması bile yaptı. Ancak iktidar cenahı yukarıdan aldığı işaret sonrası aynı şeyleri söylemeye başladı…

Gezici Araştırma Şirketi, 23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildiğini ifade ettiği bir anketin sonuçlarını açıkladı. Bir de ne görelim; bizzat şirket sahibi Murat Gezici tarafından yapılan araştırma, daha önce yapılan tüm anketleri çöpe atıvermiş!.. Anket yukarıda saydığım tüm büyükşehirlerde, Bursa hariç AKP ve tabii Cumhur İttifakı'nı açık ara önde gösteriyordu!..

-Diğer bir deyişle Ankara'da, İstanbul'da ve tüm diğer kentlerde iktidar cenahı şimdiden seçimleri kazanmıştı!..

Uzmanı dedi ki “kedilere dikkat!..”

Önce bir soru sorayım:

-Onlarca anket şirketinin uzunca süredir yaptığı araştırmalar, bir günde nasıl tersine döner?!.

Hem de açık ara!.. İYİ Parti de aynı şeyi düşünmüş olmalı ki, anket sonuçlarına çok sert tepki göstererek Gezici Araştırma Şirketi'ne dava açacağını duyurdu!..

Mesela AKP'li Cumhurbaşkanı'nın katıldığı televizyon programları ilk 20'de bile yer bulamazken, hangi sihirli el bir anda yüzbinlerce, milyonlarca insanın düşüncesini değiştirebilmişti?..

Mesela Ankara'da yüzde 10'a yakın oy oranıyla önde giden Mansur Yavaş, bir anda nasıl olmuştu da yüzde 5.5 farkla geriye düşmüştü?..

Örneğin Aydın'da gayet rahat önde giden CHP'li Özlem Çerçioğlu nasıl olup da 9 puan farkla geriye düşüyordu?..

Uzatmaya gerek yok, Bursa dışında her kentte durum aşağı yukarı böyleydi!.. Bu işlerden anlayan bir uzman dostuma sordum, bana iki değerli noktayı ifade etti:

-Öncelikle kafaları karıştırmak, kamuoyunda giderek yerleşmekte olan yargıları sarsmak yeni bir taktik değil…

-Böylece sandıktan çıkabilecek acayip sonuçlar karşısında itiraz edilmesinin önüne geçmek de epey eski bir usul!..

Değerli milletimizin dikkatine!..