Eller Ay’a zavallı ülkem yaya!..

Bilmiyorum, bizim en büyük Türk büyüklerinin ve tabii ilgili birimlerin, mesela TÜBİTAK'ın haberi var mı?..

Dünyadaki doğal yaşamın, ekolojik dengenin ve daha da vahimi denizlerin, denizlerde yaşayan canlıların, deniz kuşlarının karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike plastik kirliliği!.. Uzmanlar, bir plastik şişenin doğada çözülme sürecini yaklaşık olarak ne kadar süre aldığını tahmin ediyor biliyor muydunuz:

–400 ila 450 yıl!..

Bunu Türkçe'ye çevirecek olursak, gelecek nesilleri nükleer bir felaketi bile geride bırakacak boyutta devasa bir kirlilik beklediği söylenebilir rahatlıkla!.. Örnek vereyim:

–Örneğin plastik kirliliği Akdeniz'de yüzen atıkların yüzde 95'ini oluşturuyor!..

-Mesela, daha şimdiden deniz kuşlarının yüzde 90'ının midesinde plastik atıkların bulunduğu bilimsel olarak kanıtlandı bile!..

Bu vahim durumu dünyaya anlatmak, insanların dikkatini konuya yoğunlaştırmak için Portekizli NOSSA şirketi 30 Mart'ta şahane bir yayın başlattı… Dünya Doğayı Koruma Vakfı, kumların üstünde bir plastik şişeden ibaret olan canlı yayının 450 yıl süreceğini duyurdu!..

–Evet, yanlış okumadınız, bu canlı yayın tam 450 yıl sürecek!..

Ayrıca canlı yayına ait bir “geri sayım” web sitesi de açıldı!.. Bizim, çocuklarımızın, torunlarımızın, torunlarımızın torunlarının bile göremeyeceği kadar uzun sürecek bir canlı yayından söz ediyorum!..

Bu yayın o denli yoğun ilgi topladı ki, başlatılan imza kampanyasında üç hafta içinde 370 bin imza toplandı!..

–Görüyorsunuz kaçık Batılılar nelerle uğraşıyor!..

Aziz Nesin bile bu kadarına “pes” derdi!..

Aynı zaman diliminde “güzel ve kahredici” ülkemde neler oluyor diye tarama yaptım; rastgele seçtiğim örnekleri paylaşayım:

-İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu, duruşma esnasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunu kısa bulduğunu söyleyip fotoğrafını çektirmek istedi. Böylesine terbiyesizce bir isteği reddetti avukat doğal olarak… Tartışma büyüdü; hakim etek boyunu karara yazdı. Sonra da tepkilerden korkarak adliyeyi terk etti, iyi mi!.. Şu anda HSK tarafından görevinden uzaklaştırılmış durumda!..

-Pes dedirten bir yargı haberi daha; İzmir'in Kınık İlçesi'nde Asliye Ceza ve Sulh Mahkemeleri'nde zabıt katibi olarak görev yapan iki çocuk annesi G.Ö, 16 aydır birlikte çalıştığı Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi F.T hakkında kendisine mobing uyguladığı iddiasıyla şikayetçi oldu… Ancak şikayet dilekçesinde “Ruh hastası kadın”, “Gözleri dönmüş” ifadeleri kullanınca “sanık” oluverdi!.. Bergama Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi adalet Komisyonu Başkanlığı bu ifadeler üzerine Kınık Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve G.Ö hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası itemiyle iddianame hazırlandı. Sonrası, Aziz Nesin hikayelerine taş çıkartacak bir kara komedi!.. Kınık'ta başka hakim kalmamış gibi, iddianameyi GÖ'nün şikayetçi olduğu, kendisinin de müşteki ve şikayetçisi olduğu hakim F.T önce kabul ederek davayı açtı, duruşma günü verdi ve duruşma günü hem hakim hem de müşteki olarak salonda yerini aldı, iyi mi!.. Allahtan “reddi hakim” talebi kabul gördü de bir hukuk skandalı nihayete erdi!..

–Zavallı ülkem!..

Parti Bank!..

Devam edelim…

-Biliyorsunuz, AKP'li Cumhurbaşkanı epey bir süredir İş BankasıYönetim Kurulu'ndaki 4 CHP'li temsilciye takmış durumda… Atatürk'ün vasiyeti gereği o kurulda bulunan CHP'lilerin bankanın işleyişiyle ilgili bir tasarrufu yok, yalnızca denetim görevi yapıyorlar. Ancak, daha geçenlerde Cumhurbaşkanı sözü yine bu üyelere getirip “Onu külahıma anlatsınlar” mealinde sözler sarf etti… Peki aynı Cumhurbaşkanı daha önceki gün ne yaptı dersiniz?.. Eski İçişleri Bakanı AKP'li Abdülkadir Aksu'yu Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliğine, eski İBB Başkanı AKP'li Mevlüt Uysal'ı Halk Bank Yönetim Kurulu Üyeliğine, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı AKP'li Faruk Çelik'i ise Ziraat Bankası üyeliğine atadı!.. Üç yıl boyunca bu görevi yürütecek olan AKP'liler 19 bin 500 TL aylık alacaklar!..

-AKP iktidarı, aralarına kara kedi girene dek FETÖ okullarına büyük destek verdi… Bu kez ne görüyoruz; artık bir başka cemaat gözde konumuna yükseldi. Üstelik resmen destek gördüğü de ortaya çıktı!.. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Mayıs'ta tüm okullara gönderdiği “Kuran Kursu Öğrenci Kayıt İşlemleri Broşürleri” başlıklı ve imzalı talimatta, “İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine İsmailağa Kuran Kursu broşürlerinin dağıtılmasını ve bu kursa yönlendirilmesini istedi!.. Şahane değil mi; haa unutmadan, daha önceki gün de Binali Yıldırım destek istemek üzere İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti!..

Yazmaya devam etsem ortaya hacmi epey büyük bir kitap çıkar sayın seyirciler!.. Anlatacak o kadar çok kepazelik var ki…

–Talihsiz ülkem!..