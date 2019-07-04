En yerli ve en milli kurum: ABD’li Mckinsey!..

Gündeme ilk olarak “Türk ekonomisini düzeltecek” kurum olarak oturmuştu!..

Bizim ekonominin, sele kapılmış yavru ceylan misali uçuruma doğru sürüklendiği günlerdi… AKP'li Cumhurbaşkanı Washington'da Başkan Trump ile görüşmeye gitmiş, yanına damadını da almıştı… Hazine ve Maliye Bakanı damat, müjdeyi işte orada vermişti:

–ABD'li Mckinsey şirketi, Türk ekonomisini yakından izleyecek, raporlar hazırlayacak ve danışmanlık yapacak!..

Bakan Albayrak'ın açıklaması böyleydi. ABD'li şirketin bu “çok faideli” çalışmalarının Amerikan doları ve Türk lirası cinsinden kaça patlayacağını ise açıklamamıştı!..

Ortalık karıştı tabii; Türkiye'nin tamamen Batı boyunduruğuna mahkum edildiği, IMF kapısının ardına kadar açıldığı eleştirileri yükseliverdi… Tam da o günlerde ortaya bir de Mckinsey ile çok daha önceden anlaşma yapıldığı iddiaları ortaya atılmasın mı!.. Eleştirilerin dozu daha da artınca görünürde o iş yattı!..

Görünürde diyorum, çünkü bu şirketin iktidarın zirveleriyle bağlarını koparmadığı, aksine “yakın ilişkinin” sürdürüldüğüne dair iddialar devam etti… Ta'ki istanbul seçimlerinden hezimetle çıkan ve “Tek Adam Sistemi” adı verilen, muhalefetin “Ucube” dediği bu sistemin revize edilmesi tartışmaları iktidar partisini iyice sarıp sarmalayınca, MCkinsey ismi yeniden gündeme düştü:

–Üstelik bu kez “yerli ve milli” sistemin mimarı olduğu da ortaya çıktı!..

Eh bu kadar “ayıp” kadı kızında bile olurdu!.. Mimarı oysa, revize eden de o olacaktı doğal olarak değil mi ama!..

Rehabiliteyi de bu en yerli, en milli şirket yapacak!..

İzninizle biraz detaya gireyim…

AKP'nin İstanbul'da seçmenden yediği “okkalı tokadın” ardından, yaklaşık bir yıl önce devreye giren sistemin devlet yapısına uymadığı, özellikle iktidar partisi içinde dile getirilmeye başlandı…

Hatta bu sert eleştirileri yumuşatmak aracıyla AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve Naci Bostancı'dan “sistem rehabilite edilecek” açıklamaları geldi. Kısacası parti üst yönetimi de sistemdeki tıkanıklığın farkındaydı.…

İşte tam bu tartışmalar sürerken, Saadet Partisi'ne yakın Milli gazete büyük bombayı patlattı; Muhammed Vefa'nın haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir AKP'li, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin AKP tarafından hazırlanmadığını açıklayıverdi, iyi mi!.. Daha da acıklısı bırakın hazırlamamayı, sitemle ilgili en ufak bir çalışma ya da toplantı bile yapmamıştı!..

Pekii, Türk milletine en yerli en milli, “Türkler için en ideal yönetim biçimi” diye anlatılan bu sistemi, iktidar partisi yapmadıysa kim yapmıştı?.. AKP'li yetkili onu da açıklıyordu:

–Ekonominin dümeninden el çektirilen ünlü Mckinsey, “Madem öyle ben de Başkanlık Sistemi'ni dizayn edeyim bari” demişti!..

Haberi, büyük bir şaşkınlık içinde “şaka mı bu” diye düşünerek okudum; hayır gayet ciddiydi, üstelik bu “yerli ve milli sistem” karaya oturunca, güncellenmesi, yani Türkçesiyle “iyice yerli ve milli hale getirilmesi” görevi de yine bu şirkete havale edilmişti…

–Yaşasın en yerli, en milli şirketimiz Mckinsey!..

Devletin tüm kurul ve komisyonları emrinde!..

Şayet anlaşılmadıysa, bir de şöyle anlatayım:

–Bütün sistem Mckinsey tarafından kotarılmış, sistemin oluşumunda AKP'den bir kişi bile görev almamıştı!..

Bu ne anlama geliyor peki? İktidar partisinden bir kişinin bile karışmadığı, karışamadığı, ülkenin rejimini değiştiren bu çalışmayı Mckinsey tek başına yapmış, dolayısıyla devletin tüm kurul ve komisyonlarının da bu Amerikan şirketinin emrine verilmiş anlamına geliyor!..

Bizim pek yerli ve milli “Tek adam sistemi” fena halde duvara toslayınca, AKP içinde yapılan istişareler sonucunda sistemin rehabilite edilmesi konusu Cumhurbaşkanı'na iletildi, kabul de gördü… Ancak rehabilite çalışmasını kim yapacaktı? Bu da soru mu şimdi Tanrı aşkına:

–Tabii ki milli Mckinsey!..

İlkinde olduğu gibi bu kez de, üstelik tüm tepkilere rağmen iktidar partisi bu yeni çalışmanın da dışında kaldı!.. Bu kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni “yarı başkanlık sistemine çevirecekse Meclis'i güçlendirecek bir güncelleme üzerinde” çalışıldığını da anlattı AK'li üst düzey isim!.. Mckinsey'in çalışmalarını ise yalnızca Saray'la, Cumhurbaşkanı ve onun belirlediği birkaç isimle paylaştığını da ekledi!..

Son olarak “bu rehabilite çalışması” kaça patlayacak sorusu kaldı. AKP'li isim onu da şöyle açıkladı:

–Maliyet çok yüksek. Yakında ortaya çıkar!..

Şu “yerli” ve “milli” sözcüklerinin karşılığı olarak “En Büyük Türk Büyükleri” nin lügatında ne yazıyor, pek merak ettim doğrusu!..