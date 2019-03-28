Güler misin ağlar mısın eyy Sakız!..

Güzel adadır Sakız…

Çok büyük de bir adadır; araba kiralamadan gezemez, sefil olursunuz!.. Havaalanı bile vardır… Şahane koyları, ortaçağdan kalma antik köyleri gezilmeye değer; mesela en iyi korunmuş olan Mesta Köyü'nü ya da Armolia Köyü'nü gezmemek kanımca eksikliktir… Çünkü bu ada en az 3 bin yıllık tarihe sahiptir… Ama, şöyle romantik, püfür püfür, kesenizi de zorlamayacak nefis bir akşam yemeğini mutlaka Lagada Limanı'nda yiyin derim!..

Plajları da toplam 213 kilometre olan kıyı şeridi de görülmeye değer; üstelik nefis sakız ağacı kokuları arasında!..

-Tabii biz Sakız Adası diyoruz; Yunanca adı Chios!..

Yunanistan'ın beşinci büyük adasıdır… Çoğu ünlü Yunan armatörün memleketidir aynı zamanda…

Pekii, şunun şurasında seçime 3 gün kalmışken ne alaka Sakız; tur rehberliğine mi başladın diyeceksiniz!..

Biliyorsunuz AKP'nin, eskilerin deyimiyle “Nev-i şahsına münhasır” yani kendine özgü bir büyükşehir belediye başkan adayı var; aynı zamanda eski bakanlardan, önemli bir zat yani… Propagandaya da epey erken başladı.. Daha gelir gelmez ilk lafında İzmir'i mahallenin en güzel kızına benzetmiş, “kim istemez ki!” demişti… Sonra tutmuş İzmir'i Şirin'e , kendisini de Ferhat'a benzeterek şöyle konuşmuştu:

-Ferhat dağları dele dele geliyor ya, Şirin ne halde biliyor musun? Şirin affedersiniz fosseptikle (B.ok demek istiyor) uğraşıyor!..

Baktı ki İzmirli bu benzetmelerden rahatsız, tuttu rakıya, şaraba sardı; yeminler ederek İzmirlinin içkisine karışmayacağını söyledi… Yetmedi, İzmir şarabını marka yapacağını ilan etti… Kendi mahallesinden eleştiriler gelince ise şu cümleye imza attı:

-Müftü değilim beni ilgilendirmez!..

Kısacası gayet renkli bir kişiliğe sahip Zeybekçi… Ancak, tam da seçime ramak kala hiç yapılmayacak bir şey yaptı…

-Bir çuval incir berbat oldu!..

İzmir broşürü kahkahalarla güldürdü!..

AKP adayı Zeybekçi, projelerini anlattığı, kuşe kapaklı, rengarenk, göz alıcı bir broşür hazırlattı… Sloganı da afiliydi hani:

-Turizmle kültürle iç içe İzmir!

Her şey gayet güzeldi; ufacık bir hata dışında:

-Kapakta, Nihat Bey'in arkasında görünen resim İzmir değil Yunan adası Chios yani Sakız'dı!..

Üstelik Sakız'ın reklamlara konu olmuş, en çok bilinen yel değirmenleriydi kullanılan resim!.. Broşür ve tabii AKP adayı anında Ti'ye alındı… Sosyal medya yıkıldı!.. Mesela CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şöyle dedi:

-Slogan güzel ama keşke Sakız yerine İzmir resmi kullansaydınız ya da sloganı şöyle yapsaydınız ‘Turizmle kültürle iç içe Sakız adası! Fotoğraftaki yerin İzmir olmadığını bilecek kadar bile İzmir'i tanımamışsınız. Her şeyiniz çakma, düzmece…

Ehh, doğru söze ne demeli!..

–Gerçekten de sakız fotoğraflı broşür tüm falsoların üzerine tüy dikti!..

Bakanın müthiş bombası!..

Her seçim öncesi bir yerlerde büyük petrol rezervi bulunduğu palavrasına alışmıştık…

Altın bulunduğu, Toryum bulunduğu türünden pek büyük müjdelerin miting meydanlarında konu edilmesini de kanıksamıştık!.. Ancak seçime yalnızca 3 gün kala Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin müjdesi tümünü geride bıraktı vallahi!..

Bakan Bey müjdeyi mazot fiyatlarından beli bükülmüş Alaşehir çiftçisinin önünde patlattı, Tarım ve Orman bakanlığı olarak hazırladıkları ancak gizli tuttukları devasa projeyi, Alaşehir'deki coşku ve heyecanı gördüğü için açıklamak istediğini belirterek, müjdeyi verdi:

-Elektrikle çalışan traktör!..

Ama ne traktör; 4 tondan fazla bir su tankını çekebiliyor… Dünyada bir ilk; üstelik yerli ve milli… Tamamen elektrikle çalışıyor. Sabah 7 liralık elektriği basıyorsun akşama kadar toplam 8 saat çalışıyor!.. Prototip seri üretime de hazır üstelik!..

Çok sevindim tabii! Ancak insan ister istemez düşünüyor; madem hazır, ilaç için bir tane üretilemez miydi, Alaşehirlilerin huzurunda şöyle bir tur atsın, dost düşman çatlasın!.. Çiftçinin mazot derdini bitiren alet karşısında muhalefet apışıp kalsın!..

Neyse, bakan “hele şu seçim geçsin, seri üretime başlayalım ilk traktör Alaşehir'de kullanılacak” diye söz verdi… Diğer bir deyişle belirteyim:

-Alaşehir önce oyu verecek, sonra traktörü bekleyecek, artık ne kadar bekleyecekse!..