Hay Allah Reis yine kandırılmış!..

Ortalık “kan gölü!..”

İktidar partisi içinde, yandaş medya içinde, AKP'li trolleri arasında bir “katliam” yaşanıyor ki, sormayın gitsin!.. Mesela, kimileri, Ahmet Davutoğlu'nu Başbakanlık koltuğundan eden, 31 Mart seçimleri yitirildiğinde olmadık yalan haberle, akıl almaz taklalar atarak seçimlerin yenilenmesi için ortalığı ateşe veren “Pelikancı” gruba kesiyor faturayı!.. Bir eski ve de etkili AKP milletvekili şöyle diyor örneğin:

–Pelikancılar, Boğaz'a nazır yalılarında yıkımı kutlamak için kadeh kaldırıyordur şu sıralarda!..

Pelikancılar deseniz, asla mahalleye ait olmadıklarını öne sürdüğü tetikçi grubuna veryansın ediyor örneğin; bunların yazdıkları ve söylediklerinin “hezimete” neden olduğunu, partiden ve Reis'in etrafından ilelebet uzaklaştırılmaları gerektiğini söylüyor!..

Birileri, Berat Albayrak ve etrafındakileri suçluyor, “Cumhurbaşkanı sonucu kabullenmişti, ağzından girdiler, burnundan çıktılar, kandırıp yeni seçime gidilmesini sağladılar” diye ağlaşıyorlar mesela!..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Bizi mahvetti” diye beddua edenleri mi istersiniz, Binali Bey için “İsteksizliği, yavaşlığı, sığ konuşmaları, asık suratlılığı bitirdi bizi” şeklinde çemkirenleri mi, yoksa “Pontus rezaletini” başlatan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya fatura kesenleri mi, “Bir şey olmadı ama mutlaka bir şeyler oldu ama biz fark edemedik” cümlesiyle mizah tarihine kazınan Ali İhsan Yavuz'a öfke kusanları mı? YSK'yı çarmıha gerenleri mi mi?..

–Eksiği var, fazlası yok hepsi mevcut!..

Herkes meşrebine göre bu öfke furyasından payını alıyor!.. Yalnızca bir kişi eksik; o tüm eleştirilerden muaf, mağdur, “kandırılan adam”, her şeyin, herkesin başındaki adam:

–AKP'li Cumhurbaşkanı!..

Peki tüm bunları kim yaptı?..

Mesela yandaş medyaya bakın, ortak yargı şu:

–Reis kendisini kaldıranlardan hesabını fena soracak!..

Şimdi burada biraz duralım ve şu hesap meselesini bir irdeleyelim… Öncelikle, genel kanı “Reis'in bir kez daha kandırıldığı” yönünde!.. Niçin? Çünkü en kolay, en sıkıntısız, akıllarınca zirveyi sıkıntıya sokmayacak, kendilerini de kurtaracak, şimşekleri çekmeyecek çözüm yolu bu da onun için!..

Peki gerçek bu mu? Mesela, şu Pontus meselesini Esenler belediye Başkanı Tevfik Göksu ortaya attı ve Karadenizlileri fena halde kızdırdı, doğrudur… Pekii, zor bela üstü kapatılmaya çalışılan, kapı ardında Karadeniz ileri gelenlerinden binlerce kez özür dilenen “Pontus, Rum, Yunan” meselesini seçime yalnızca iki gün kala hortlatan, üstelik mitingde üstüne basarak hatırlatan kim?..

–Partili Cumhurbaşkanı'nın ta kendisi!..

Yunanistan'ın Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinden nasıl memnuniyet duyduğunu ballandırarak anlatan maalesef, kaldırıldığını söyledikleri Reis!..

Yine İmamoğlu için “Benim Valime ‘it' dedi. O koltuğa oturamaz. Benim belediye başkanlığım düşmüştü. Onu ki de düşer” diyen, “Kandırıldı” diye karalar bağladıkları liderleri değil mi?..

Binali Bey ile Ekrem Bey'in “Tarihi Buluşmasını” bazı eksikliklerin yanında gayet iyi yöneten İsmail Küçükkaya'yı ilk çarmıha gerenlerden biri kimdi? “Kandırıldı” dedikleri Reis değil mi?..

Kardeş Öcalanlar kepazeliği!..

İmralı'daki terörist başının ne idüğü belirsiz biri tarafından ziyaret edilip, “HDP'ye seçimi boykot” çağrısını göstere göstere medyaya açıklaması acaba kim tarafından organize edilmiş olabilirdi?..

Devleti elinde tutanlar dışında kim böyle bir eylemin gerçekleşmesini sağlayabilirdi? Devletin zirvesinde kim var?.. Aynı şekilde, kırmızı bültenle aranan, elleri kan içindeki Osman Öcalan'ın yani İmralı'dakinin kardeşinin devlet televizyonu TRT'nin Kürtçe kanalına çıkmasını kim sağlamış, talimatı kim vermiş olabilir? TRT Genel Müdürü derseniz kahkahalarla ağlarım vallahi!..

–Hadi bilin bakalım kimdi?!.

Son hafta yollara düşen, çoktan açılışı yapılmış “eserlerin” topluca bir daha açılışını yapan, meydanlarda en ağır, en suçlayıcı, en sert konuşmaları yapan kimdi peki? Tabii ki AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın ta kendisi!.. Kısacası, tıpkı geçen sefer ki gibi, bu seçimin de mimarı aynı kişiydi: Reis!..

–Tüm bu yaşananların ışığında “Kandırıldı” demek bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı'na haksızlık olmaz mı?..

Ayrıca, ekmeğini yandaşlıktan kazana tetikçi takımına da bir uyarım olacak; Reis'i kurtarmak, temize çıkarmak için ipine sarıldığınız ‘Kandırıldı' sözcüğü bilin ki iyice kabak tadı vermeye başladı!..Millet, bir bakarsınız “Bu kadar kandırılmak da olmaz” deyiverir, ona göre…

–Liderinizin prestijini de düşünün biraz!..