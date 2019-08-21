“Öğren bunları Bay Kemal” öyle mi?!.

AKP'li Cumhurbaşkanı son olarak, hemen bayram öncesinde İstanbul-İzmir otoyolunun son bölümünü açtı…

Yapılan hizmetin önemini anlattı, zamandan büyük tasarrufun getireceği parasal değerin altını çizdi. Sonra da yapılan bu büyük hizmet karşılığında devletin cebinden bir kuruş bile çıkmadığını, bu yatırımın “Zamana ayarlı bir yatırım anlayışı” olduğunu özenle vurguladı, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi:

–Öğren bunu, öğren Bay Kemal! Bu iktidar bunları başardığı için buralara geldik…

Bu sözler AKP Genel Başkanı'nın öteden beri kullandığı sözler. Mesela geçtiğimiz aralık ayında Saray'da düzenlenen İstihdam Şurası'nda da muhalefete ağır eleştiriler getirmiş, “yap-işlet-devret” sistemini övmüş, devletin cebinden hiç para çıkmadığını söyleyerek övünmüş ve şöyle demişti:

–Zavallı ve cahil insanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz!..

Yeni otoyoldan gidiş, dönüş İstanbul-İzmir seyahatinin bir yurttaşa tam tamına o da şimdilik 512 TL'ye patladığını, devletin kendi olanakları ile yaptığı İstanbul-Ankara otoyolunun ise gidiş, dönüş bedelinin 50 TL olduğunu belirtip, sorumuzu soralım:

–Yap-işlet-devret sisteminde devlet gerçekten cebinden bir kuruş bile ödemiyor mu?..

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın, başta “Bay Kemal” olmak üzere bizim gibi “zavallı ve cahil” insanlara bir türlü öğretemediği bu muhteşem modelde paralar kimlerin cebinden çıkıp, kimlerin cebine akıyor bir bakalım…

–Tabii ki, rakamlara, belgelere dayanarak…

Yap-işlet-lüplet!..

Geçen gün TELE 1 TV ekranında tane tane anlatıldı…

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan üç proje mercek altına yatırıldı. Gelin hep birlikte bu üç projenin getirdikleri ile götürdüklerine bir göz atalım.

–Avrasya Tüneli: Maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar.

-Osmangazi Köprüsü: Maliyeti 2 milyar 355 milyon dolar.

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Maliyeti 3 milyar dolar.

Bu maliyetlerin dünya ortalamasının ne kadar üzerinde olduğu ayrı bir yazı konusu!.. Ufak bir örnek vereyim: Çin'de yapılan 100 milyon yolcu kapasiteli Pekin Daxing Havalimanı 12 milyar dolara mal oldu.. Bizim sonu ne olacağı tartışılan İstanbul Havalimanı ise bitirildiğinde tam 35 milyar dolara, yani Çin'dekinin 3 misline mal olmuş olacak!..

Neyse, konumuza dönelim; Bu üç proje ne kadar süreyle işletilecek?..

–Avrasya Tüneli 24 yıl 5 ay

-Osmangazi Köprüsü 22 yıl

-Yavuz S. Selim Köprüsü 10 yıl 3 ay

Diyeceksiniz ki “Ee, tamam işte, yapmış şimdi de işletecek!” Kazın ayağı hiç de öyle değil sayın seyirciler!.. Cebinden bir kuruş çıkmadığını iddia eden sayın devletimiz, bu projeler için “GEÇİŞ GARANTİSİ” vermiş!.. Hem de ne veriş!.. Buyrun vaat edilen günlük araç sayılarına ve gerçekleşen araç geçişlerine birlikte bakalım

–Bakalım ve ağlayalım!..

Bu zararla kaç köprü kaç alt geçit yapılırdı?!.

İşte vicdan sızlatacak rakamlar…

–Avrasya tüneli: Vaat edilen günlük araç geçişi sayısı 68 bin, gerçekleşen günlük araç sayısı 34 bin! Yani yarısı kadar!..

-Osmangazi Köprüsü: Vaat edilen günlük araç geçişi sayısı 40 bin, gerçekleşen günlük araç sayısı 14 bin! Yani üçte biri oranında!..

-Yavuz S. Selim Köprüsü: Vaat edilen günlük araç geçiş sayısı 135 bin, gerçekleşen günlük araç sayısı 38 bin! Yani dörtte birinden daha az!..

Şimdi “zurnanın zırt dediği” yere geldik! Bu eksik geçişlerin zararını kim karşılayacak? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi, yani devlet!.. vaat edilen sayının altındaki her araç için hazine tıkır tıkır zararı karşılayacak!..

Hazinenin yıllık ödeyeceği zarar ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar 410 milyon dolar! Diğer bir deyişle her yıl bir Osmangazi Köprüsü maliyetinden daha fazla parayı devlet şirketin cebine aktaracak!..

Bitmedi! Bu paralar o işletme süresi boyunca çatır çatır ödenecek… Tahmini toplam Hazine zararı ne olacak peki?..

–Neresinden baksanız 50 milyar dolar!..

Bir de şöyle okuyun: Bu üç projenin toplam maliyeti 6 milyar 555 milyon dolar. Bu köprüleri ve alt geçidi devlet yapsaydı, neresinden baksanız 40 milyar dolardan fazla kar edecekti!.. Peki bu paralar kimin cebinden çıktı? Devletin diyeceksiniz doğal olarak, hayır bizim cebimizden çıktı, çıkıyor, çıkacak!.. Çünkü devlet bu akılalmaz ödemeyi, bizden aldığı vergilerle ödedi, ödüyor, ödeyecek!..

–İşte birileri bizleri böyle “İŞLETİYOR” eyy millet!..