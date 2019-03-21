Toroslarda seçim izlenimleri!..

Seçimlere geri sayım başladı artık…

Son on günü de devirdikten sonra meydandan kimlerin başı dik, kimlerin başı önde ayrıldığına tanıklık edeceğiz…

Sonucunu büyük bir merakla beklediğim kentlerden birinde, Adana'dayım… Tam olarak söylemek gerekirse, Torosların eteğinde adını, sanını pek kimsenin duyduğunu sanmadığım, Feke İlçesi'nde gürül gürül akan Göksu Irmağı'nın kıyısında derme çatma bir kahvehanede, demli çay eşliğinde yazıyorum yazımı…

Burada, kağıt ya da tavla oynayan ahalinin pek umurunda görünmese de başta Adana olmak üzere Mersin, Hatay gibi büyük kentlerde gerginlik adeta elle tutulur gibi yoğun… En başlarda seçimi gayet kolay kazanacağını söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün şu günlerde pek rahat olmadığı açıkça görülüyor…

Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Zeydan Karalar'ın, “ipi göğüsleyeceğine” dair fikirler, tahminler umduğumun çok üstünde!..

Mersin'de Cumhur İttifakı'nın adayı Hamit Tuna'nın karşısında CHP'nin adayı Vahap Seçer'in giderek yükseldiği ni gösteriyor anketler… Tuna'nın gerilemesinde şahane bir ayak oyunuyla seçim dışında kalan İyi Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın büyük etkisi olduğu da konuşuluyor tabii!..

Hatay'da Dr. Lütfü Savaş'ın “bu gidişle Suriyeliler 10 yıla kalmaz Türk nüfusuna ulaşır” dediği için, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef alınmasının ise ters tepki yaptığı, bu seçimi de alacağı söyleniyor…

Tabii bunlar daha Adana'daki ilk günümde edindiğim izlenimler… İzninizle bir kaç gün buralarda dolaşacağım; bakalım şu yukarıdaki fikirler ne kadar perçinlenecek ya da başka ne gibi gözlemler paylaşacağım, göreceğiz… Birazdan Torosların dağ köylerine doğru yola çıkıyoruz… Hedef zirveye yakın Gedikli, Güzpınarı, Göbelli ve Gürümze…

Yollarda, telefonun bile çoğunlukla çekmediği yaylalarda, internetin bulunmadığı dağ başlarında yazılacak yazı da işte ancak bu kadar oluyor!..

–Ben yine de baharın yakın olduğunu seziyorum diyelim!..

Toroslardan sevgiler…