Türkiye’nin başına örülmek istenen çorap!..

Türk ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nı büyük başarıyla sürdürüyordu…

Harekatın başından bu yana yapılan planlamanın dahi ötesine geçilmiş, hedeflenen yerlere girilmiş, “en kritik hedef” denilen M-4 Yolu da kontrol altına alınmıştı… Azerbaycan, Macaristan ve Venezüela dışında hiçbir ülkenin destek vermediği, tam tersine umulmayacak ülkelerin dahi karşı çıktığı harekat, tüm tehditlere, baskılara karşın aksatmaksızın devam ediyordu…

ABD, günlük tehditlerini sürdürüyor, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Suriye'ye asker göndermekten söz ediyor, Alman şansölyesi Merkel “Suriye'den hemen çıkın” mesajları gönderiyordu…

–Türkiye ise “terör koridorunu” yok etme yolunda kararlılıkla ilerliyordu!..

Aniden bir şey oldu! Çoğunluğunu PKK/PYD'li teröristlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri SGD'nin Suriye ile anlaştığı duyuruldu!.. Neydi peki anlaşmanın içeriği?

–Suriye ordusu, SGD'nin kontrolü altında olan bazı bölgelere konuşlandırılacaktı!..

Türkçeye çevirecek olursak; SGD oraları boşaltacak, Suriye ordusuna devredecekti… Pekii, hangi bölgelerde bunlar?..

–Ayn el-Arab (Kobani) ve Menbiç!..

Yani Türkiye sınırının hemen dışında, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk hedefleri arasında olan iki yerleşim yeri!

Bu cingözce atılan adımla birlikte ilk akla gelen soru doğal olarak, “Şimdi ne olacak?” sorusu… Her şeyden önce bu anlaşmanın Rusya'nın rolü olmadan yapılamayacağı çok açık ve net! Teröristler, bu kentlerin Türkiye'nin eline geçmesindense, Suriye rejimiyle ve de Rusya'nın gözetiminde anlaşma yoluna gitti; görünen gerçek bu!..

Türkiye'nin önünü kesme oyunları!..

AKP'li Cumhurbaşkanı ise bu konuda rahat bir görüntü sergiledi…

Azerbaycan ziyareti öncesi soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı, “Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Menbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız” dedi…

Zaten daha önceki açıklamalarında da “Putin ile devamlı konuşuyoruz. Birlikte hareket ediyoruz” diyerek, Rusya'nın desteğini duyurmaya özen gösteriyordu… Ancak sahadaki görüntü pek öyle değilmiş gibi duruyor!.. Haberlere bakılacak olursa, SGD ile Suriye arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmanın ardından Kuzey'e, Türkiye sınırına hareketlenen Suriye ordusu, Rakka'nın batısındaki, daha önce SGD'nin elinde olan Tabka kentine girdi… Aynı haberde Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Tel Tamer'de asker konuşlandırdığı, Ayn el-Arab'ın güneyindeki Ayn İsa'da ise ordu birliklerinin yer aldığı belirtildi…

Sonrası çok daha önemli; Suriye'nin resmi haber ajansı SANA aynen şu haberi geçti:

–Suriye ordusu, ülkenin kuzeyinde devam eden Türk saldırganlığına karşı koymaya gidiyor. Ordu, Suriye topraklarındaki tam kontrolü sağlamak üzere Menbiç, Ayn İsa ve Kamışlı'ya doğru yola çıktı!..

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin sözcüsünün ise yaptığı açıklamada, “ABD bölgedeki askerlerini çeker çekmez Rus ve Suriyeli askerler Kobani ve Menbiç'e girecek” dediği iddia edildi!..

Gerçekten de ABD, bin civardaki askerini iyice güneye doğru çekeceğini açıklamıştı…

–Kısacası Türkiye'nin harekatının 6. Gününde durum epey karışık bir hal aldı!..

Türkiye ABD ile Rusya arasında!..

Bu durumda ne olacak peki?..

Soruyu açalım; Türkiye'nin hedefindeki bölgelere Rusya desteğindeki Suriye ordusunun girmesi durumunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak?..

Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de, aralarında bazı emekli askerlerin de bulunduğu bir kesim Suriye ordusunu küçümseyen “Türkiye ezip geçer” yollu açıklamalar yapıyorlar. Bu arkadaşlara o bölgede rakibin Suriye ordusu olmadığını, Rusya ve ABD olduğunu bir türlü anlatamadık gitti!..

Suriye ordusu, Ayn el-Arab'a ve Menbiç'e Ruslarla birlikte girerse ne yapacağız, savaşa mı tutuşacağız?.. Ya da böyle bir açmaz karşısında “Türkiye'yi mahvedeceğiz” diye bas bas bağıran ABD'ye mi döneceğiz yüzümüzü?..

–Yoksa hedeflediğimiz sonucun çok altında bir anlaşmayla mı yetinmek zorunda kalacağız?

Bakın, Rusya Parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, bu yazı yazılırken nasıl bir açıklama yaptı:

–Türklerin gerekçeleri ne olursa olsun komşu ülkenin topraklarını işgal ettiği çok açıktır. Bu da ortak görev olan terörle mücadeleye hiçbir biçimde yardımcı olmamaktadır!..

İşte bu kadar! Senatör Kosaçev'in bu açıklamayı Putin'den bağımsız yaptığına inanabilir misiniz?!.

İşte bu nedenle Rusya ile ABD arasında sıkıştığımızı söylüyorum!.. Türkiye'nin başına bilinçli olarak bir çorap örüldüğünü düşünüyorum!.. Amerika'nın ellerini ovuşturduğunu görebiliyorum!..

–Umarım ve dilerim ki ne Suriye ordusu ne de Rus askerleriyle karşı karşıya kalmayalım!..