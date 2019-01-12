Yahu sahtekarlığın da bir adabı vardır!..

Yerel seçim yaklaştı ya, sahtekarlık mevsimi de açıldı haliyle!..

İlk aşama seçmen kütüklerinde sahtekarlık… İlk haber de İstanbul Adalar'dan geldi; Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Kasım 2018 tarihinde 11 bin 862 olan seçmen sayısının, yalnızca 2 ay içinde 12 bin 761'e yükseldiğini açıkladı!..

Nasıl olmuştu bu artış peki? Önce 2014'te yapılan yerel seçim sonucuna bakalım:

-Adalar'da CHP 5 bin 207 oy alırken AKP 4 bin 381 oy alabilmişti.

Aradaki oy farkı neydi? 826! Hah, şimdi de iki ay içinde Adalar İlçesi'nde iki ay içinde ne kadar artış olduğuna bakalım.

-899!..

Şu ilahi tesadüfe bakın; AKP'nin 2014'te geride kaldığı oy sayısından 75 fazla!.. Pekii, nerden çıkmıştı bu fazla seçmen?.. Sakarya ili Erenler İlçesi'nden Adıyaman Sincik nüfusuna kayıtlı çok sayıda seçmen, ayrıca Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye, Bağcılar, Pendik başta olmak üzere bir çok ilçeden vatandaşlar, “ Aaa, sıkıldık artık buralardan, tebdili mekanda ferahlık vardır” diyerek Adalar'ı tercih edivermişlerdi!..

Pekii, bu seçmen arkadaşlar nerelere taşınmışlardı? Çok kolay; CHP'nin delilleriyle tespit ettiği üzere AKP ilçe yöneticisi ve üyelerinin evlerine, yazlıkçı yurttaşların mülklerine, metruk hatta tamamen yıkılmış binalara taşınmış, seçmen olarak da kaydolmuşlardı!..

-Ne kadar kolay, ne kadar basit, ne kadar cingözce değil mi, hayran oldum valla!..

Rakamların küçük oluşu sizi aldatmasın; tüm ülkeyi ve “ne kadar oy lazımsa o kadar” mantığını düşünün!..

Oha oldum: Nüfustan çok seçmen!..

Gelelim Üsküdar'daki kabile yaşamına!..

CHP Gençlik Kolları Üyesi Saffet Dağbakan, sosyal medya hesabından Üsküdar Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyeleri İlyas Karayel ve Süleyman Gedikoğlu'nun evlerindeki seçmenlerin sayısını şu sözlerle paylaştı:

-Askıdaki seçmen listelerinde insanların kabile hayatına geri döndüğü görülüyor. Meclis üyelerinin evindeki seçmenleri görüyoruz, üç evde 122 seçmen!..

Artık ranza sistemi mi yaşıyorlar, yoksa mağara sistemi mi hesaplayamadım sevgili okuyucu!

Mesela Siirt'te de tam tersinin yaşandığını HDP açıkladı; Siirt Milletvekili Meral Bektaş, on yıllardır bu kentte oturan, hiçbir yere taşınmayan 6 bin 488 yurttaşın seçmen kaydının silindiğini iddia etti, iyi mi?..

Bitmedi, daha traji-komik olanı da var; CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla İlçesi'ndeki son durumu şu sözlerle anlattı:

-İlçenin tabelasında nüfus 5 bin 800 yazıyor, seçmen sayısı 5 bin 900'e çıkmış!..

Önce “demek ki kundaktaki bebekler de oy kullanma yeteneğine sahipmiş” diye düşündüm!.. Sonra 24 Haziran'dan bu yana ilçe nüfusunun bin 700 arttığını öğrendim!.. İlçenin AKP'li belediye başkanı bu durumu şöyle açıklıyordu:

-Ulukışla'ya çok büyük ilgi var!..

Demek ki o bölgenin derin ve egzotik bir cazibesi var; baksanıza Niğde'nin Çiftlik İlçesi'nde de 24 Haziran seçimlerinden bu yana nüfus bin seçmen daha artmış!..

-Ya da bu muhterem zevat hepimizi salak yerine koyuyor!..

Binali Bey niçin istifa etmiyor?..

Sahtecilik mevsimi henüz açıldı, daha ne kepazelikler göreceğiz bakalım…

Bu arada Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesi, tartışılmaya devam ediyor… Anayasa'nın 94'üncü maddesi gayet açık olmasına karşın Binali Bey istifa etmeye yanaşmıyor; hatta önceki gün “tamam, herkes istifa etsin, ben de istifa ederim o zaman” bile dedi!.. Aklıma ilkokul dönemim geldi; misket kavgasında “tamam, sen ver ben de vereyim, vermezsen vermem” tartışması çok olurdu!..

Yargıtay 18. Dairesi Onursal Başkanı Hamdi Yaver Aktan ise Binali Bey'in Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesi durumunda tam kanunsuzluk halinin oluşacağını belirterek şu korkutucu sonucun altını çizdi:

–İstanbul'daki seçimler iptal edilebilir!..

Vahim değil mi?.. Ancak bazıları için ballı börek olabilir!.. Tecrübeli bir gazeteci dostum aradı, “İktidar için kazan-kazan olur o zaman” dedi!.. Anlamadım, “niçin?” diye sordum. Anlattı.

-Binali Bey kazanırsa mesele yok… Ancak kaybederse 'tam kanunsuzluk' hali gündeme gelir ve seçim iptal edilir, nasıl olsa iktidar gücü onların elinde, öyle de olur, böyle de olur!..

Yok canım, ihtimal vermiyorum!..