20 yıl sonra ilk şiddetli deprem

Sevgili okuyucularım, 17 Ağustos 1999 depremini sıcağı sıcağına yaşamış ve AKUT'ta enkaz çalışmalarında görev almıştım. Gerçekten ülke olarak anlatılması zor bir acı yaşamış ve 40 bin insanımızı kaybetmiştik. Ev yenileme programımız deprem felaketini yasayan 100'lerce evi baştan aşağı yenileyip dekore etmişti. Hakikaten birebir o evleri yenilerken depremzede vatandaşların acılı hikayeleri beni çok derinden etkilemişti. Küçücük çocukların vefatı, yeni evlenmiş çiftlerin el ele enkaz altında ölüme gitmeleri bizleri perişan etmişti. 20 yıl sonra en şiddetli depremi Silivri merkezli olmakla beraber perşembe saat 13.59'da, 5.8'le yaşadık. Tüm haber programları iki gündür depremi konuşuyor ve Allah korusun büyük depremin kapıda olup olmadığının cevaplarını arıyor. İstanbul ve komşu şehirlerin çokça hissettiği 5.8 şiddetli deprem sonrası İstanbullu uyumayıp sabaha kadar sokaklarda kaldı. Korkunun çok fazla olduğu İstanbul sokakları 20 yıl sonra bu büyük şoku yaşadı. Deprem yönetmeliğindeki bazı mevzuatlar 1999 depreminden sonra değiştiği için son 20 yılda yapılan binalar daha sağlam yapılıyor. Bu nedenle çok şükür can kaybı yaşanmadı. Sadece hafif şekilde yaralananlar oldu. Eski binaların çatladığı perşembe günkü deprem bir kez daha bu işin çok ciddi olduğunu bizlere hatırlattı. 13.59'dan sonra tüm telefon hatları kilitlendi. Haliyle herkes ailesini ve sevdiklerini aradı. Türk Halk Müziği'nin duayen sanatçısı Nuri Sesigüzel'in çok yetenekli bir torunu olduğunu biliyor muydunuz? Yurt dışında tahsilini görmüş Kaan Canberk kardeşim, hem iyi yürekli hem de iş hayatında çok başarılı bir gencimiz. İstanbul Yeşilköy'de açtığı kalamar merkezli restoranında çekimler gerçekleştirdiğimizde kalamar lezzetinin belgeselini bizlere yaptı. Dedesi gibi sesi de güzel olan Kaan bir de türkü okudu. Biz de kendisine başarı dileklerimizi yoluyoruz.