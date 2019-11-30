‘Arka Sokaklar’ tam gaz!

Sevgili okuyucularım,

Kanal D ekranında yayınlanan ‘Arka Sokaklar' dizisi tam gaz devam ediyor. Başrolünde duayen oyuncu Zafer Ergin'in oynadığı dizi total kategorisinde çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Cuma akşamları ‘Arka Sokaklar'ın özel bir izleyicisi var. Yine Kanal D ekranında yeni başlayıp salı akşamları yayınlanan ‘Azize' dizisi de kendine reyting karnesinde iyi bir yer bakıyor. Gündüz kuşağında ise TV8'de hafta içi her gün 12.45'de ‘Doya Doya Moda' başladı. İlk gün özellikle AB kategorisinde 32. olarak iyi başlayan ‘Doya Doya Moda' çarşamba günü AB'de 90'lara geriledi. Program daha sonra ise 4 gün boyunca AB'de 36. olarak tekrar çıkış sağladı. Jüride Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez çok başarılı performans çizerlerken Banu Noyan ekran tecrübesizliği ile dikkat çekti. Büyük beden yarışmacılar bir hayli fazla yapılan ‘'Bugün Ne Giysem?” formatı ile tekrara düşmüş gibiler. Büyük beden kıyafetlerde daha iyi olabilir eski bir manken olarak hep büyük bedenleri desteklemişimdir. Rotamızı Star TV'deki sabah haberlerine çeviriyoruz. 25 yıllık duayen televizyoncu Mesut Yar çok başarılı gidiyor. Mesut Yar uzun yıllardır çok iyi bir performans çizerek sempatik yüzü ile çok başarılı programlar çıkarıp çok iyi reytingler alıyor. ‘Mesut Yar ile Bugün' her sabah 07.00-09.30 arasında Star TV ekranında. Sevgi ile kalın…