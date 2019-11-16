Avcı öncülüğünde Kartal zirveye yakın

Sevgili okuyucularım, yazıma bugün spor ekranı ile başlamak istiyorum. Perşembe akşamı 12 Haziran -12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Euro 2020 Avrupa Kupası finallerini İzlanda maçından elde ettiği beraberlik ile garantileyen Milli Takımımız 5'nci kez Avrupa Kupası finallerine gitmeye hak kazandı. Şenol Güneş gerçekten maç sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Hakikaten Şenol Güneş hoca, ulusal takımımızı gençleştirip zorlu rakiplerini bir bir geçti. Yarınki maçımızdan önce; tarihimizde ilk kez grup maçlarının bitmesine 1 maç kala Avrupa Şampiyonası'nı garantiledik. Milli Takımımızı tebrik ediyoruz.

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Milli maçlar nedeniyle ara verilen lig maçları önümüzdeki hafta tüm hızıyla devam edecek. Galatasaray galibiyetiyle şahlanan ve 3 maç üst üste galibiyet alarak ligin zirvesini yakalayan Beşiktaş, Konya deplasmanında haftaya cumartesi günü mücadele verecek. Bence bu maç Kartal için sezonun en kritik maçı olacak. Bu virajı kazasız atlatırsa iddia ediyorum, bu yıl şampiyon olur. Sezona çok kötü başlayan Beşiktaş, ülkemizin en iyi teknik direktörü Abdullah Avcı ile son haftalar zirve yolunda önemli ivmeler aldı. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı kazanmasıyla başlayan ligdeki başarılar Abdullah Avcı önderliğinde devam edecektir. Avcı, Milli Takımı ve Başakşehir'i büyük başarılar ile çalıştırmış çok önemli bir hocadır. Sahayı en iyi okuyan teknik direktörlerin başında gelen Avcı, Beşiktaş ile büyük başarılar elde edeceğini düşünüyorum.

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Rotamızı FOX Haber Merkezi'ne çeviriyoruz. Doğan Şentürk'ün Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptığı FOX Haber Fatih Portakal ile başarıdan başarıya koşuyor. Doğan Şentürk'ün öncülüğünde, FOX haber mutfağı inanılmaz meşakkatli bir çalışma yürütüyor. Haber merkezinin önemli muhabiri Gülşah İnce yaptığı özel haberlerle son yıllarda bir hayli dikkat çekiyor. İstanbul seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'nu takip eden Gülşah İnce gerçekten uzun yıllar mesleğini en güzel şekilde icra edeceğini de bu şekilde gösteriyor. Pazar günleri saat 13.30'da FOX'ta yayınlanan ‘Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' bu yıl müthiş reytingler alıyor. Pazar sabahları İlker Karagöz ile başlayan reyting başarı rotası birbirini kovalayan yayınlar ile FOX yayınları süper çıkıyor. Merve Yıldırım da halka yakınlığı ekran sempatisi ile formatı çok iyi taşıyan ve programda reyting ivmesi kazandıran bir sunucu. Sevgi ile kalın…