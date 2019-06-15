BABA BULUŞMA Yarın Saat 21.00’de

31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, CHP adayı Ekrem İmamoğlu 13.907 oy farkla seçilmiş olup mazbatasını almıştı. AKP'nin seçim sonuçlarına itirazı sonucu YSK konuyu değerlendirip 31 Mart İstanbul seçimlerinin iptaline karar vererek 23 Haziran'ı yeni seçim takvimi olarak belirledi. Günlerdir ülkemiz bu seçimi konuşuyor. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına CHP adayı Ekrem İmamoğlu mu yoksa AKP adayı Binali Yıldırım mı seçilecek? 23 Haziran'ı herkes beklerken demokrasinin zaferi olarak gördüğüm ortak canlı yayın kararı ise pazar günü saat 21.00'de TRT1 ve tüm kanallardan canlı olarak izlenecek. Hakikaten herkes nefeslerini tuttu ve bu canlı yayına kilitlendi. Aşağı yukarı 20 yıla yakındır ilk kez böyle bir kritik secimde bu tarz bir ortak yayın gerçekleşiyor. Eski adı ‘Spor Sergi Sarayı' yeni adı ile Harbiye'de bulunan Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda canlı yayın gerçekleşecek. Moderatörlüğü ise FOX'un sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya yapacak. Doğan Şentürk FOX Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni olarak bugüne kadar reyting karnesinin hep zirvesinde yer aldı. Nazlı Tolga, Gülbin Tosun, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya gibi isimleri haber spikerliği ve yorumculuğu adına yetiştirdi. Şimdi ise ülkemizin son 25 yıldaki en önemli açık oturumun moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapması Doğan Şentürk için büyük bir onur olduğunu düşünüyorum. Küçük bir söyleşi yaptığım, Genel Yayın Yönetmeni Şentürk, kesinlikle sorulara müdahil olmadığını, tamamı ile soruların hepsini İsmail Küçükkaya'nın hazırlayacağını ifade etti. Demokrasinin büyük bir zaferi olarak gördüğüm bu açık oturumda, dünyanın en önemli şehirleri arasında yer alan İstanbul'a yapılacakları her iki adayda konuşacak. Ülkemizin dünya topraklarının en güzeli olan Anadolu'sunu sir yurttaş olarak gönülden alkışlıyor ve çok mutluyum ki İstanbul'a tüm ülkemiz tarafından sahip çıkılıyor. Bir tarafta Trabzon Akçaabat İlçesi'nde büyümüş ve uzun süredir İstanbul'da yaşayan Ekrem İmamoğlu bir tarafta ise Erzincan'ın Refahiye İlçesi'nde doğup büyümüş ve uzun süredir İstanbul'da yaşayan iki siyasetçinin İstanbul'a vermek istedikleri hizmetler yarın acık oturumda konuşulacak. Ülkemizin her karesi muhteşem güzel, ülkemizin insanları çok zeki ve vatansever birliğimizi daimi tutup ülkemizin geleceğine hep birlikte katkı sağlamamız gerekiyor. Fethiye'de çekimlerimize devam ederken tanıştığım Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca şehri “Bölgemiz turizm için dünyanın en güzel ilçeleri arasında yer alıyor. Kelebekler Vadisi, Ölü Deniz hakikaten muhteşem. Aynı zamanda yamaç paraşütünden doğasına ve sahillerine, tarihi yerlerine kadar görülmesi gereken bir yer”olarak ifade etti. Yarın Babalar Günü! Tüm babaların Babalar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Sevgi ile kalın..