Bayramda yollara dikkat

Sevgili okuyucularım,

Cumartesi pazarı da tatile katarak uzun bir bayram tatili başlıyor. Dün akşam ve bugün ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımız tatil için yollara çıktı. Lütfen sürücülere dikkat diyoruz. Uykusuz, yorgun araç lütfen kullanmayın, aşırı süratten uzak durun. Ekranlardaki diziler ve programların nerdeyse hepsi sezon finali veya final yaptılar. Hakikaten zorlu bir sezon geçti. Genelde, geçen yılki diziler ve programlar, istikrarlarını korurlarken, bu yılın başarılı yeni dizileri ve programları da reyting listesindeki yerlerini buldular. FOX Haber Merkezi bu yıl reytingin en büyük zirvesini yakaladı. Doğan Şentürk'ün çok başarılı bir şekilde Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı FOX Haber, Fatih Portakal'ın sunuculuğunda maç reytinglerini yakaladı. Çoğu zamanda maç reytinginin bile üstüne çıktı. Bir başka reyting rekortmeni de her zaman olduğu gibi gündüz kuşağının vazgeçilmez ismi Müge Anlı oldu. Hakikaten ortalama 50 izlenme paylarını sabah saatlerinde bulup 7 reyting almak müthiş bir başarıdır. Milli takımımız özel maçta Antalya'da Yunanistan'ı 2-1 yendi. Eskiye oranla gençleşen ulusal takımımız daha diri sahada gözüküyor. Özellikle Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun gibi futbolcular milli takımımıza çok ivme kazandırıyor. Ben daha da iyi bir milli takım önümüzdeki dönem göreceğimizi düşünüyorum. Son olarak İzmir Seferihisar'da programım için çekimler gerçekleştirdik. Sığacık Mahallesi adeta Alaçatı gibi olmuş. İnanılmaz keyifli huzurlu bir yer Seferihisar'ı tavsiye ediyorum.

İyi bayramlar…