Binnaz Avcı yazdı bizleri ağlattı

Sevgili okuyucularım,

Bayramda ülkemizin çok saygıdeğer duayen oyuncusu Suzan Avcı'nın kızı oyuncu Binnaz Avcı'nın sosyal paylaşımında kendi hayatıyla ilgili içten anlatımı beni 1 saat boyunca ağlattı. İnanılmaz duygulandığım yazısını birebir sizlerle paylaşmak istiyorum. “Bir çoğunuzun bildiği gibi çok bilinen bir oyuncu benim annem. Babamsa Türk sineması senaryolarınla hizmet etmiş insan. Bilmediğiniz kısmıysa 97 yılında babam özel televizyonlara iş yapana kadar

hep ekonomik zorluklarla mücadele etmiş bir aile bizimkisi. Dönüp baktığımda eksik olan maddi şeylerin aslında ruhumda ne çok şeyi fazlalaştırdığını görüyorum. Değişik bir aileydik biz. İlkokul sonda kolej imtihanları zamanı geldiğinde herkes, çocuklarını o kurstan o kursa yollarken, babam arkadaşının öğretmen olan karısından rica etmişti bana ders vermesini. Ödemesi gereken ücretin altında bir fiyatla, imtihanlar gelip çattığında o kadar az ‘'ek” eğitim almıştım ki hiç kimse umutlu değildi. Güvendiğimiz tek şey iyi bir öğrenci olmamdı. Sonuçlar açıklandığında İtalyan Lisesi'ni kazanmıştım. Benim canım babam, canım annem ağız tadıyla sevinemediler. Çünkü okul için, ödenmesi gereken taksitler vardı. Ama biz bir şeyleri, hep hallederdik, öyle bir aileydik! İyi ki de öyleydik. Liseye başladığımda ödenmemiş taksitler yüzünden adımın söyleneceğinden ne çok korkardım! Aslında babamın üzülmesinden ama dedim ya, ‘'Değişik bir aileydik biz hallederdik ve dönerdim okuluma”. İlkokulla ilgili en kral anımsa; harçlığım vardı benim de her çocuk gibi. Bazen bazı yiyecekleri bazen de almam gerekenleri atlayıp kendi harçlığımdan biriktirdiğim ‘'Adana Kebap'' param. Ben aileme bir gün bile “niye?” demedim! Ekonomik zorlukları hiç ayıp bilmedim, hiç utanmadım, şimdi etrafıma baktığımda, gördüklerim ise sadece isteyen ve bir nefeste tüketen çocuklar. Ben ve benim neslim farklıydı. Biz beklerdik, sabrederdik. Sahip olunca da sevinirdik. Şimdilerde gördüklerim gibi değil hiç bir şey. Belki de o yüzdendir ki yaş olmuş “48” ama her kuruşunu biriktirdiğim Adana Kebap'ın tadı hala ağzımda, kalbimde… Telefon numarası da kırk senedir aklımda; 483076! İstediğinizi hemen elde ettiğiniz, tükettiğiniz ve lezzetini hiç hatırlamadığınız bir hayat yerine, çaba sarf ettiğiniz, kokusunu tadını hiç unutmadığınız bir hayat dileği ile”. Yüreğine sağlık Binnaz Avcı…