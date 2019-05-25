Bir alt lige kim düşecek

Sevgili okuyucularım,

Bu haftanın en kritik iki maçı Göztepe- Ankaragücü ve Malatyaspor – Bursaspor'dur. Göztepe alacağı galibiyetle ligde kalırken Bursaspor'un alacağı Malatya deplasmanındaki 3 puan Göztepe'nin beraberliği halinde, Bursaspor'u ligde bırakacaktır. Geçtiğimiz pazar günü Bursaspor evinde ağırladığı Göztepe'yi yenemeyince işi çok ama çok zorlaştı. Yenebilseydi büyük bir ihtimal ligde kalıyordu. Şimdi biraz geriye gidelim ve nerden nereye diyelim! Ertuğrul Sağlam'ın 2008'de ligde Namağlupken Beşiktaş'tan istifa ettirilmesi Bursaspor'a yaramış ve 2008-2009 yıllarında Ertuğrul Sağlam Bursaspor'un başına geçirilmişti. Bursaspor 2008-2009 sezonunda çok iyi bir netice ile ligi bitirmiş ve ondan sonraki sezon yani 2009-2010'da süper lig şampiyonluğunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğünde elde etmiş ve herkesin takdirini toplamıştı. Tam aradan 10 yıl geçti ve o başarıdan başarıya koşan Bursaspor bu hafta hayatının en zor deplasman maçına Malatya'ya, kulağı Göztepe -Ankaragücü maçında olacak şekilde gidiyor. Ülkemizin en büyük nüfus olarak 4'üncü şehri Bursa'nın bu durumu hakikaten Türk futbolseverini üzdü. Vefakar Bursaspor taraftarı Göztepe maçında tribünleri hınca hınç doldurmasına ve müthiş bir tribün desteği yapmasına rağmen Göztepe'den 3 puan alamayınca, bu haftayı bu şekle soktu. Rotamızı Star TV'de cuma akşamları yayınlanan ve özellikle ab gurubunda başladığı günden bu yana birinciliğini elden bırakmayan ‘İstanbullu Gelin' sezonun son haftalarında senaryosuna bir hayli hareket kattı. Geçen hafta Esma'nın eşi Garip vefat ederken bakalım önümüzdeki haftalar ne gibi sürprizler olacağının sinyalini vermiş oldu. Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolde oynadıkları dizinin çekimleri Bursa'da hummalı bir şekilde devam ediyor. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan'ın bitiminde uzun bir bayram tatili dolayısıyla bu yıl diziler erken sezon finali veya final yapacaklardır. Sevgi ile kalın…