Ece Gürsel çekim için 10 kilo verdi

Sevgili okuyucularım yeni yayın dönemi, önümüzdeki hafta başlıyor… Tüm kanallar son hazırlıklarını yaptılar… Sabah kuşağının iki önemli ismi Star TV'de Mesut Yar ve Fox TV'de İsmail Küçükkaya karşılıklı yine bir rekabet içerisinde olacaklar… Bu formatı başlatan isim olarak Mesut Yar biliniyor… Müge Anlı ise yine kanaatimce sabah kuşağının önemli ismi olup reytingleri kucaklayacak… Akşam dizilerinde ise Diriliş Ertuğrul, Diriliş Osman olarak Atv'ye geçti… Trt1'deki gibi Atv kanalında çarşamba günleri yayınlanacak dizide, Engin Altan Düzyatan'ın yerine başrolde Burak Özçivit oynayacak… Sanırım bölüm başı alacağı ücret tarihi bir rekor kıracaktır… “Diriliş Ertuğrul” Trt1'de izlendiği kadar Atv'de “Diriliş Osman” olarak izlenilecek mi? İşte tüm bu soruların cevabını hep birlikte yeni sezonda alacağız… Haberlerde reyting rekorlarını kıran Fatih Portakal bıraktığı yerden devam edecek…

Rotamızı ekranlarda magazin programlarında sıkça rast geldiğimiz ünlü manken Ece Gürsel'e çeviriyoruz… Ece Gürsel hakikaten fiziğini çok uzun koruyan ender mankenlerden biridir… 20 yıllık bir mankenlik geçmişine sahip Ece Gürsel son olarak ünlü mayo tasarımcısı Ebru Yener'in, “Beach Couture 2020 What ever ı want” temasıyla hazırladığı koleksiyonunu Beykoz açıklarında teknede poz vererek takdir topladı. Dünyanın bence en iyi fotoğrafçıları arasında yer alan Cengiz Dikbaş'ın objektifinden, Ebru Yener yeni koleksiyonunu müthiş fotoğraf kareleri ile tanıttı… Bu çekim için Ece Gürsel 10 kilo verip mankenliğe başladığı kiloya geri döndü… Cengiz'in fotoğrafları muhteşemdir. Hakikaten çok konuşulacak bu fotoğraf kareleri Ebru Yener'in birkaç yıldır üstünde çalıştığı bir koleksiyondu… İyi tasarımcı, iyi manken ve de müthiş fotoğrafçı sonuç büyük alkış… Sevgi ile kalın.