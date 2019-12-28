Ekranda yılın en iyileri

Sevgili okuyucularım, 2019 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, 2020'ye 3 gün kala geçtiğimiz yıl ekranda bana göre reyting listesindeki en iyileri yazalım. En iyi haber spikerleri erkeklerde FOX'ta Fatih Portakal kadınlarda ise Star TV'de Nazlı Çelik. Fatih Portakal gerçekten çok yüksek reytingler elde ederek adından sıkça söz ettirdi. Kadınların kanımca en iyi haber spikeri Nazlı Çelik. Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik defalarca Hakkari'ye giderek çatışma ortamının içerisinde haberi sıcağı sıcağına anlattı. Türk habercilik tarihine geçti. Aynı zamanda bir anne olan Çelik, haberi duygulu anlatımlarıyla da her kesim tarafından büyük alkış ve takdir aldı. Yılın en iyi dizisi kuşkusuz FOX'ta yayınlanan ‘Mucize Doktor' inanılmaz yüksek reytingler alarak zirveye yerleşti. Sabah kuşağında en iyi program ve programcı reyting rekorlarının sahibi tabii ki Müge Anlı. Uzun yıllardır rakipsiz sunduğu programlar uzak ara başarıdan başarıya koşarken birçok önemli dosyaya da çözüm oldu. Kuşkusuz en iyi program akşam kuşağında ‘Survivor' olurken seyirci, yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'ya tam puan verdi. Yılın en çok konuşulan oyuncusu ise ‘Çukur' dizisindeki üstün performansı ile Aras Bulut'u görüyoruz. Bir yıl daha sevinci ve üzüntüsüyle geride kaldı. Misafir olduğumuz bu dünyada kalp kırmadan küskünlükler olmadan, hoşgörüsü yüksek, elden geldiğince iyiliklerle koşturmak ve tabii ki erdemli olmak önemli bir görev olarak düşünüyorum. Spor ekranında geçtiğimiz hafta en çok ezeli maçtaki kararları ile Cüneyt Çakır konuşuldu. Beşiktaş Kulübü maç üstündeki itirazlarını sürdürüyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Ligde bir bakış yapacak olursak Sivasspor'u kutlamak gerekiyor. Gençlerbirliği beraberliğine rağmen puan farkını koruyan Rıza Çalımbay'ın talebeleri büyük bir başarıya imza attılar. Sağlıklı mutlu yıllar diliyorum…