Erkenci Kuş zirvede

Sevgili okuyucularım,

Geçtiğimiz yıl yaz sezonunda Star TV'de başlayan ‘Erkenci Kuş' salı günü (ab) kategorisinde birinciliği yakalayıp zirveye oturdu. Hakikaten başladığı günden bu yana, çok iyi bir seyirci kitlesini arkasına alarak, her geçen gün ivme kazanan ‘Erkenci Kuş'un başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir oynuyor. Her ikisi de bu dizi ile birlikte müthiş bir şöhret yakaladılar. Oyunculuk performansları ile de kendilerinden sürekli söz ettiriyorlar. Aralıksız devam eden dizinin önümüzdeki kış sezonunda da başarısını devam ettireceğini düşünüyorum. Programımızın yeni sezon hazırlıklarını bu hafta Göcek'te sürdürdük. Fethiye'ye komşu olan muhteşem bir turizm harikası olan Göcek'te ünlü mimar Faruk Dülger ile keyifli sohbetler gerçekleştirdik. 20 yıl önce satın aldığı arazisine 600 adet palmiye ağacı diken ünlü mimar, değişik bir dekorasyonla evini de butik otele çevirdi. Hakikaten sessizliğin huzurla birleştiği yerleşkede, eski ünlü hakem Mutlu Çelik'in abisi olan ve Amerika'da 25 yıl ünlülerin terzisi olarak bilinen, Uğur Çelik ile de bol bol turizmi konuştuk. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı, Ahmet Güleç'ten sık sık ekranlarda mobilya sektörü ile ilgili bilgiler alıyoruz. Hakikaten ülkemiz şu anda mobilya ihracatında çok önemli rakamlara ulaştı. Geçtiğimiz hafta Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantılarını İstanbul'da yaptı. Sektörün önde gelen ismi Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi Metin Baydar, mobilya ihracatının seneye daha büyük rakamlara ulaşacağını belirtti. Ülkemizin ilk dekorasyon formatlı programını başlatıp 22 yıldır devam eden programımızın da bu büyük başarıda kuşkusuz payının olduğunu düşünüyorum.

Sevgi ile kalın…