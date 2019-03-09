Ertuğrul ağabeyimizi kaybettik

Sevgili okuyucularım,

Ertuğrul Akbay, tüm hayatını çok sevdiği gazetecilik mesleğine adamış, Galatasaray Lisesi mezunu olan, gençlik yıllarında Galatasaray'da kalecilik yapmış ve son yıllarda sporla alakalı çıkardığı kitaplarla çok büyük sempati kazanmış bir ağabeydi. Hakikaten ölüm haberini aldığımda derin bir üzüntüye boğuldum. Ertuğrul ağabey hep insanlara spor yapmayı tavsiye eder, yaşı ne olursa olsun kişinin muhakkak spor ve uzun yürüyüşler yapmasını söylerdi. Hakikaten Türk basını çok önemli bir ismi kaybetti. Dün Zincirlikuyu Camii doldu taştı tüm sevenleri yanındaydı. Kendisine Allah'tan rahmet acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Dün tüm dünyada Kadınlar Günü kutlandı. Bizleri doğuran kutsal annelerimiz, emekçi kadınlar hayatları boyunca hep bir emek ve mücadele sergiliyorlar. Yeryüzünde milyonlarca adın meşakkatin her noktasını yaşayarak hayatlarını sürdürüyorlar. Biz de yeryüzünde tüm emek gösteren kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz. Kadına şiddete her zaman “Hayır” diyoruz. Kadınlara zorbalık ve şiddet olmasın. Kadınlara hep iyi davranılması ve kadınlara saygı gösterilmesi en önemli yaşam biçimidir. Sevgi ile kalın……