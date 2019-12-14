‘Güvercin’ iyi gidiyor

Sevgili okuyucularım, birkaç hafta önce pazar günleri Star TV'de başlayan ‘Güvercin' dizisi çok başarılı bir grafik çiziyor. İlk başladığı gün güvercin dizisinin çok iyi reyting alacağını ifade etmiştim. Köşe yazımda ‘Güvercin' dizisinin başrollerinde oynayan Menderes Samancılar'ın ne kadar iyi bir oyuncu ve hoca olduğunu yanındaki ekip arkadaşlarını da oyunculuk anlamında iyi yönlendireceğini zaten yazmıştım. Dizi başladığı günden bu yana her hafta ivme kazanarak reyting karnesinde zirve olarak yerini koruyor. İlk 3 sırada olan ‘Güvercin' dizisinin bundan sonra da reytingini arttırarak zirvede önemli işlere imza atacağını düşünüyorum. Senaryosuyla da çok akıcı olan dizi aynı zamanda anlamlı bir dizi olarak başarı ile devam ediyor. Rotamızı FOX'un önemli dizisi ‘Mucize Doktor'a çeviriyoruz. Hakikaten aldığı reyting oranı ile kendinden sıkça söz ettiren ‘Mucize Doktor' son günlerde herkesin adeta dilinde. Çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan ‘Kuruluş Osman'da reyting olarak çok başarılı gidiyor. Özellikle Burak Özçivit'in başrolde olması dizinin performansını arttırıyor. TV dünyası eski ve yeni diziler ile yol alırken programlar da kıyasıya bir mücadele örneği gösteriyorlar. TV8'in gündüz kuşağında hafta içi her gün 12.45'te yayınlanan ‘Doya Doya Moda', ‘Bugün Ne Giysem' formatının bir başka versiyonu olarak gözüküyor. Büyük beden kadınların yarıştığı program, başarılı reytingler alıyor. ‘Doya Doya Moda' gün geçtikçe benimsenerek ekrana oturuyor. Geçtiğimiz hafta üzüntülü günler yaşadım. Çok sevdiğim gazeteci kardeşim Ayhan Uluğ geçirdiği kalp krizi nedeniyle 47 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir dönem SÖZCÜ'de de magazin muhabirliği yapan Ayhan Uluğ sempatik tavırları neşesi ve hayat dolu enerjisiyle etrafı tarafından çok sevilen bir kardeşimdi. Nur içinde yat Ayhan kardeşim, mekanın cennet olsun inşallah. Sevgili okuyucularım misafir olduğumuz bu dünyada güzel bir tatlı bırakmak yaşadığımız süre içerisinde insanları kırmadan hümanist duygular içinde sevebilmek bence yaşamın

en önemli felsefesidir. Sevgi ile kalın…