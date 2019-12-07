Havalar soğuyunca reytingler tavan yaptı

Sevgili okuyucularım, havalar soğuyunca reytingler de artmaya başladı. Özellikle dönem dizilerinin büyük iş yaptığı son yıllarda, çarşamba akşamları yeni başlayan dizi ‘Kuruluş Osman' reytinglerini artırarak yoluna devam ediyor. Kuşkusuz bu başarıda başrolünde oynadığı ünlü oyuncu Burak Özçivit'in de popülerliğinin hatırı sayılır bir payı var. Rotamızı ‘Kurtlar Vadisi'nden tanıdığımız oyuncu Mehmet Aras'a çeviriyoruz. Ünlü oyuncu son 5 yıldır Kanada'da kurduğu televizyonda ‘İş Dünyası' programı yaparak, Kanada'da yaşayan başarılı olmuş Türk iş adamlarını yayına alıyor, keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Televizyonculuğunu Kanada'da yaşatan, Mehmet Aras son 5 ay içerisinde çevirdiği ‘Sirayet' isimli filminin de başrol oyuncusu. Bugüne kadar 16 filmde başrol oynayan Mehmet Aras, Samsun doğumlu. Hedefleri arasında Kanada'da iyi bir filmde Türk oyunculuğunu yansıtmak olduğunu vurguluyor. Rotamızı Ziraat Türkiye Kupası maçlarına çevirdiğimizde Tuzla'nın Galatasaray karşısında aldığı galibiyet adeta sürpriz oldu. Böyle önemli maçların bu tarz sürpriz sonuçlara gebe olduğunu zaten hepimiz biliyorduk. Ama tabii ki son yılların başarılı takımı Galatasaray'ın Tuzla karşısında aldığı 0-2'lik mağlubiyet sürpriz ötesi oldu diyebiliriz. Ligin son haftalardaki en başarılı takımı Beşiktaş, ülkemizin bence en başarılı hocası Abdullah Avcı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Erzincan maçında aldığı 3-0'lık net skor kupada da yolunu açmasına sebep oldu. Her hafta sonu cumartesi pazar sabahı saat 07.00'de Tv 100 kanalında “Ela Rümeysa Cebeci ile Gün Uyanıyor' haber programını sunan Ela Rümeysa Cebeci sunumu ile son zamanlarda çok dikkat çekiyor. Reytingi oldukça fazla olan sunucunun aynı zamanda oyunculuk kariyeri olduğunu biliyoruz. Sosyal medya hesabında ciddi bir oranda takipçisi olan Cebeci aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapıyor. TGRT'nin sabah haberlerini geçmiş dönem sunan ünlü spiker Bahçeşehir Üniversitesi iletişim mezunu. Başarılı sunuculuk performansı ile adından uzun yıllar sıkça söz ettireceğini düşünüyorum. Sevgi ile kalın…