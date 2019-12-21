‘Hekimoğlu’ çok iyi başladı

Sevgili okuyucularım, salı akşamı Kanal D ekranında start veren ‘Hekimoğlu' dizisi gerçekten çok iyi başladı. Geçtiğimiz hafta reyting listesinin (AB) kategorisinde ikinci sıradan yerini alan ‘Hekimoğlu'nun, Fatih Portakal'dan sonra ikinci olması başarısını ortaya koyuyor. Dizinin başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Kaan Yıldırım paylaşıyor. Yapımcılığını Karga Seven Pictures'ın yaptığı dizi ülkemizin akademisyen doktorları tarafından da çok beğenildi. Hakikaten doktorların ulvi mesleklerinin hepimizin üstünde çok önemli yeri var. Rotamızı spor ekranına çevirmek istiyorum. Rıza Çalımbay'ın teknik patronluğunu yaptığı Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Trabzon gibi büyük takımlara çalım atarak puan farkını arttırdı. Fenerbahçe maçını 3-1 alarak Sivasspor haftayı hem karlı hem de zirveyi kendisine perçin yaptı. Sivasspor yeni aldığı futbolcularla Beşiktaş'ın 1989-90/91/92/ 3 sene üst üste şampiyon olduğu yılların taktik anlayışı ile ilerliyor. Özellikle sprinter diyebileceğimiz hızlı koşu yapan yabancı futbolcularının çapraz koşu yaparak saha boşaltması ve orta sahadan çıkan önemli toplarla asistlerle ilerlemesi, Sivasspor oyuncularının çok rahat gol pozisyonu bulup gole kavuşmasını sağlıyor. Futbol demişken, ünlü menajer Ozan Zeybek geçtiğimiz hafta Hande Kazanova'nın konuğuydu. Uzun yıllardır program yapan Hande Kazanova, Ozan Zeybek'i Ekotürk'te yaptığı programda ağırladı. Keyifli sohbet gerçekleştirilen programda Ozan Zeybek'in futbolun içerisinde olanlarını, anlattıkları önemliydi. Rotamızı Gülbin Tosun'a çeviriyoruz. Hafta sonları FOX haber ekranınındın tanıdığınız Gülbin Tosun gayet başarılı reytingler alarak yoluna devam ediyor. Özellikle ilk 100 sıralamada pazar ve cumartesi günleri birinci sırada ve ikinci sırada yer alan Gülbin Tosun'un hafta sonu ekranında ciddi biri seyircisinin olduğunu da görebiliyoruz.