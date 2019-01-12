Sevgili okuyucularımız,

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un yönetmenliğini ise Faruk Teber'in üstlendiği ‘Kardeş Çocukları' Star TV'de başlıyor. Başrollerinde ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ olmak üzere Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Ardıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban gibi ünlü isimler bu dizide rol alıyorlar. Çok güzel bir senaryosu olan dizide ülkemizin bence en önemli oyuncu Mehmet Aslantuğ yer alıyor. Ünlü oyuncunun en önemli özelliklerinden biri her dizide veya filmde oynamaması ince eleyip sık dokuması ve tek tek ona gelen tüm senaryoları detayına kadar okumasıdır. Aslantuğ ‘Kardeş Çocukları'na çok inandı. Usta yapımcı Faruk Turgut ve duayen oyuncu Mehmet Aslantuğ'un başarılı oyunu ile muhteşem dizi bizleri bekliyor. Biz de sabırsızlıkla ilk yayın gününü bekliyoruz. Rotamızı Müge Anlı'ya çeviriyoruz. Televizyonculuk tarihine geçecek reyting rekorlarına devam ediyor. Tüm hafta boyunca sabah saatinde olmasına rağmen ilk yüzde tüm yayınlar içerisinde totalde ikinci sırada yer aldı. Dakikalarda ise “50” izlenme paylarını görerek inanılmazı başardı. Yurt genelinde soğuk hava dalgası sürüyor. Biz bu hafta programımızın çekimleri için Gaziantep'teydik. Hakikaten sıcak bir şehrimiz olarak bilinen hatta yazın 50 derece sıcakları gören Gaziantep bu kış günlerinde beyaz örtünün karın esaretinden bir hafta kurtulamadı. Eksi 5 dereceleri gördüğümüz gastronominin baş şehri Gaziantep beyran içerek içimizi ısıttık. Gerçekten ülkemizin her yeri çok soğuk lütfen dışarda kalan kedilere köpeklere yardımcı olalım hayvanlara sıcak bir ortam sağlayalım. Sevgi ile kalın