Kardeş Çocukları yarın başlıyor

Ülkemizin en önemli oyuncularından Mehmet Aslantuğ'un başrolünde olduğu ‘Kardeş Çocukları' yarın Star TV'de başlıyor. Çok güzel senaryosu olan dizinin bir hayli fazla izleneceğini düşünüyorum. Aslantuğ'un oynadığı tüm diziler bugüne kadar başarıya ulaşmıştır. Fenerbahçe Ziraat Kupası'nda Ümraniye'ye yine 1-0 yenilerek elendi. Fenerbahçe tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. İnanılmaz başarısız neticeler alarak, ligde son sıralarda bulunan Kanarya, seyircisini kahretmeye devam ediyor. Bakalım yeni getirilen teknik direktör Ersun Yanal Sarı Lacivertli takıma ilaç olabilecek mi? Sporseverler ve Fenerbahçe taraftarı bu sorunun cevabini merakla bekliyor. Reklam şirketlerinin yıllık bütçe ayarlamalarından dolayı 3 hafta yayına diziler girmedi. 3 haftalık aradan sonra diziler ve programlar normal yayınlarına geçtiler. Senaryosu çok merak edilen diziler girer girmez aynı başarılı reytinglerini almaya devam ettiler. Biz de ‘Evdeki Mutluluk' olarak Star TV'de yarın olan yayınımızı Gaziantep'te gerçekleştireceğiz. Gastronominin baş şehri Gaziantep'te muhteşem lezzetler yapıp bir de talihli bir ailenin evini yenileyeceğiz.

Sevgi ile kalın.