Mesut Yar 2 Eylül’de başlıyor

Sevgili okuyucularım,

2019-2020 yeni sezon pazartesi günü başlıyor. Yeni diziler yeni programlar ve klişe olmuş yayınlar ile birlikte yeni sezona merhaba diyeceğiz. 2 Eylül Pazartesi sabahı saat 07.00'de Star TV ekranında duayen televizyoncu 25 yıllık geçmişe sahip Mesut Yar, ‘Mesut Yar ile Bugün' programı ile startını veriyor. Hafta içi her sabah 07.00-09.45 arası güncel haberleri sıcağı sıcağına anlatıp, sempatik yüzü ve hümanist enerjisiyle ekrana taşıyan, konuları majör bir çerçeveden değerlendiren usta televizyoncu Mesut Yar, geçtiğimiz sezon aldığı rekor reytinglere bu senede devam edeceğinin kanaatini taşıyorum. Önceki gece Uçankuş ekranında yayınlanan ‘Tahminim Pekmez' programına katılan Mesut Yar yeni yayın döneminde Star TV ekranında yayınlanacak ‘Bugün' isimli programında spora da yer vereceğini ifade etti. FIFA menajerlerinden ve ülkemizde de çok önemli kulüplerde yöneticilik yapmış Ozan Zeybek'i her hafta cuma günleri stüdyoda ağırlayacak olan Mesut kardeşimin bu seçimini çok isabetli buldum. Zira izlediğim kadarıyla Ozan Zeybek futbol ve spor camiasının kara kutusu gibidir. Verdiği ipuçları ve yorumlarla birçok spor adamına göre fark yaratıyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Mesut kardeşime başarılar dileyip rotamızı Star TV'de yeni başlayacak olan ‘Çocuk' dizisine çeviriyoruz. Başrolünde hepimizin yakından tanıdığı isim Ceyda Ateş oynuyor. Amerika'da Buğra Toplusoy ile evlilik yaptıktan sonra 3 yıl ekranlardan uzak kalan Ceyda Ateş'i ekran seyircisi çok özledi. Çok önemli dizilerde başrol oynayıp, ülkemizin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Ceyda Ateş ‘Çocuk' dizisinde büyük yeni ivmeler kazanacağını düşünüyorum. ‘Çocuk' dizisinin başrolünde Ceyda Ateş'in partnerlerinden Mehmet Emin Güney'in ise bu dizide çok parlayacaktır. Son günlerin sosyal medyadaki fenomen ismi Diyar Pala 6 milyon takipçiye ulaştı. Rap müziği artık müzik listelerde zirveye oynuyor diyebiliriz.