Milliler muhteşem oynuyor

Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz salı akşamı Milli Takımımız harika bir futbol oynayıp deplasmanda Moldovya'yı 0-4'luk sonuçla herkesi mutlu etti. Cenk Tosun yine sahanın yıldızıydı. Kendisi hakkında hem Gaziantep'te hem de Beşiktaş'ta zamanında müthiş yazılar yazdım. Beşiktaş vermeseydi Cenk'i şimdi kesin birkaç kupa alırdı. Cenk Tosun'u keşfedenlerden biri şimdilerde teknik adam olan yılların süper futbolcusu Sergen Yalçın. Gaziantep'te hoca iken hep Tosun'un iki ayağını çok iyi kullandın belirtirdi. Şimdi futboldan biraz uzaklaşıp rotamızı Star TV'de geçtiğimiz pazartesi kuşak programı olarak 13.45'de başlayan erkek ve kadın taraftarı çok olan İnci Ertuğrul reyting listesinde, ‘Total'de çok iyi başlangıç yaptı. Yeni programı ‘Gerçeğin Peşinde' ile çok iyi reytingler bu hafta aldı. İnci Ertuğrul uzun yıllarını ekrana vermiş deneyimli bir sunucu. Haftaya 22 Eylül Pazar günü FOX'ta saat 13.30'da Merve Yıldırım ekrandaki yerini alıyor. Hakikaten enerjisiyle seyirciyi ekrana kilitleyen FOX'un sempatik yüzü Merve Yıldırım'a da başarı dileklerimizle bu köşeden yolluyoruz. Bu yıl dizi rekabeti yine çok çetin geçecek. Geçtiğimiz pazartesi akşamı Star TV'de başlayan ‘Çocuk' dizisi ilk bölümü olmasına rağmen güzel bir reyting alarak başladı. İyi bir senaryosu olan dizi ileriki haftalar reytingini başarıyla sürdürecektir. Geçtiğimiz ay 5. Sezona başlayan UçanKuş TV'nin sevilen programı ‘Tahminim Pekmez' ise ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Sevgi ile kalın…