Nazlı Çelik Hakkari ÇUKURCA’daydı

Sevgili okuyucularım,

Star Ana Haber'in başarılı sunucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, geçtiğimiz hafta sınırda ‘Hakkari Çukurca'daydı. Yılda en az 4 kez bu bölgeye gelen Nazlı Çelik, komutanlarımıza asker polis ve kamu görevlilerine inanılmaz derecede moral oluyor. Nazlı Çelik bugüne kadar bir ilki gerçekleştirerek bir kadın haber yöneticisi olarak sıcak bölgelere bu kadar sık gidebiliyor. Cesaretli yürekli bir kadının, annenin, vatanını koruyan kahraman Mehmetçiğimizin yanında nasıl olunurun en büyük örneğini veriyor. Nazlı Çelik iyi haber spikeri iyi bir genel yayın yönetmenliğin yanına bir insanın hayatta “Elini nasıl taşın altına” koyabileceğini de göstermiş oldu .Gençliğinde yurtdışında çok iyi bir eğitim alan Çelik'i hem mesleki başarısından hem de örnek vatanseverliğinden dolayı, gönülden kutluyorum. Diziler Ramazan Bayramı'nın haziran başında olmasından dolayı, mayısın sonunda sezon finallerine doğru gidiyorlar. Çok zorlu bir sezon ardından bu yıl seyirci alışkanlığı hiç bir şekilde kaybetmedi ve gecen yıl birinci ikinci olan diziler kendi yerlerini korudular ve yeni gelen dizilere bir şans tanımadılar bu sezon iki parlayan dizisi ‘Kardeş Çocukları' ve yaz sezonunda başlamasına rağmen ‘Erkenci Kuş' oldu. Star başlattığı iki dizide de bu yıl başarı kaydetti. ‘Diriliş Ertuğrul' ve öteki diziler bu yıl reytinglerini korurken, sabah kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı büyük başarısını hız kesmeden sürdürdü. Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman'ın 5. kez başkan seçildiği genel kurulda yüksek bir oy oranıyla Feyyaz Tuncel de denetim kurulu başkanı seçildi. Özcan Dilekyiğit, Oğuz Kemal Bulut, Suat Anıl, Zümrüt Yezdani Kedik, Mete Saadetlioğlu gibi seçkin isimlerden oluşuyor. İşadamı Özcan Dilekyiğit geceli gündüzlü denetim olarak çalıştıklarını el birliği ile kulübü daha iyiye taşıyacaklarını ifade etti.