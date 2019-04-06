Portakal rekor reytingler alıyor

Sevgili okuyucularım,

‘Zalim İstanbul' dizisi Kanal D ekranında pazartesi akşamları devam ediyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur gibi çok iyi oyuncuların oynadığı dizi, reyting karnesinde kendine yer bulmaya çalışıyor. Pazartesi akşamlarının zirvedeki dizisi ‘Söz' ise birinciliğini sürdürüyor. Show TV'de yine pazartesi akşamları ekrana gelen ve ‘Söz' dizisinin en büyük rakibi olan ‘Çukur' ise totaldeki zirve takipçiliğini elden bırakmıyor. Doğan Şentürk'ün Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı FOX Haber Merkezi, Fatih Portakal ve İsmail Küçukkaya'nın ortak sunumu ile 31 Mart gecesi seçimin reyting açısından galip haber merkezi oldu. Her seçim olduğu gibi yine rekor reytingler elde ettiler ve çekişmeli geçen seçimlerin yorumlarını sabah nerdeyse 05'e kadar sürdürdüler. Dakika bazında 60 izlenme paylarını bulan Portakal ve Küçükkaya tecrübeli yorumcuları ile seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde verip, evvelki seçimlerle karşılaştırma yapıp sonuçları değerlendirdiler. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın haziran ayının başına gelmesinden dolayı haziranın ilk 10 gününde ekranlarımızda diziler ve programların orijinal bölümleri olmayacak. Dolayısıyla sezonda o tarihlerde de biteceğinden dolayı çoğu dizi ve program erken sezon finali mayısın sonunda yapacaktır. Dizi senaristleri şimdiden sezon finalinin erken geleceğinden dolayı senaryolarını ona göre hazırlıyorlar. Sevgi ile kalın…