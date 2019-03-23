Şalgam suyunun faydaları

Sevgili okuyucularım,

Son günlerde ekranlarda başta Canan Karatay ve Dr. Ender Saraç olmak üzere doktor ve diyetisyenler, verdikleri demeçlerle şalgam suyunun kanser hastalığına iyi geldiğini söylüyorlar. Hemen konuyu yerinde Adana'da araştırıp, ülkemizin en büyük şalgam firmalarından birinin sahibi Murat Tanır'a sorduk. Murat bey Adana'daki fabrikasında tüm detaylarına kadar şalgam suyunun nasıl yapıldığını gösterdi. Hakikaten büyük emek ve inanılmaz ustalıkla hazırlanan içtiğimiz bir sıvı olduğunu gördüm. Biliyorsunuz şalgam suyu kara havuçtan yapılıyor. Konya Ereğli'de yılda 7500 ton kara havuç üreten Zeyit Çalışkan da kara havucun vücuda olan faydalarını ve hastalıklara karşı önemini anlattı. Kara havuç senenin belli aylarında 170 gün içinde üretiliyor. Rotamızı TV dünyasının önemli dizisi ‘İstanbullu Gelin'e çeviriyoruz. Cuma günleri yayınlanan dizi (AB) kategorisinde birinciliğini sürdürüyor. Dizinin başrol oyuncusu ünlü sanatçı ve oyuncu Özcan Deniz'i yürekten alkışlıyorum. Hakikaten Özcan Deniz ‘Asmalı Konak' ve öteki yaptığı dizilerden sonra ‘İstanbullu Gelin'deki oyun gücü ile muhteşem bir başarı yakaladı. Bu performansa dizideki öteki oyuncularda başarıları ile katılınca ortaya kalıcı zirve başarısı çıktı. FOX'ta pazar günü yayınlan Fazıl Say'ın konseri resmen büyüledi. Dünyanın önemli sanatçıları arasında yer alan Fazıl Say'ın konserinin tekrarının keşke yine aynı saatlerde FOX'ta yayınlanmasını ve kaçıranların muhakkak izlemesini temenni ediyorum. Sanat ve kültür gençlerimizin en büyük gıdası olacağına eminim. Sevgi ile kalın…