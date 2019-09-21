Sinemanın yürek ‘Avcı’sı

Sevgili okuyucularım, bugün bu köşemden sizlere biraz nostalji yapmak istiyorum. Çocukluk dönemimizde izlediğimiz yerli filmlerimizde hep bir tebessüm vardı. Teknolojimizde gerçek yaşamımızda o yıllar ne kadar da eksikler yaşanmada yüreklerdeki umutlar sonsuzdu. Anne ve babalarımızın ve bizlerin hiçbir zaman yüzümüzdeki gülücükler ve tebessümler eksik olmazdı. Filmlerimizdeki oyuncuların yüzleri Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Vahi Öz, Münir Özkul… Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun bizler için çok önemli mutluluk veren ünlü oyuncuların. 1955'lerde Türk sineması Suzan Avcı ile tanıştı. Tam 367 sinema filmi ile gönüllerde taht kurdu. Şimdilerde 3 veya 5 filim çeken genç oyuncuların havasından geçilmezken, dünyanın en mütevazı insanı Tam 367 filim çeken Suzan Avcı ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Adeta piyanonun tuşlarından çıkan naif ses gibiydi o yılları anlatan sevgili Suzan ablam. Hayatımda ilk kez bu kadar safça başarısını anlatan veya beklide ekmek kazandığı sektörünü anlatan bir insanla karşılaştım. Sıfır egoyla yaşayan dünyanın en mütevazı insanı Avcı'yı yeni yetişen oyuncular örnek almalıdır. Rotamızı pazartesiye çeviriyor ve reyting listesinin ilk üç sırasında ‘Çukur', ‘Yasak Elma' ve yeni başlayan ‘Çocuk'u görüyoruz. Ceyda Ateş Toplusoy ve öteki oyuncuların başarılı oyunları ile ‘Çocuk' dizisi ivme kazanmaya devam ediyor. Star'da bir başka başarılı dizisi ‘Kuzgun' da gününde başarılı bir şekilde bıraktığı yerde yeni sezonda seyircisiyle yoluna devam ediyor. Sevgi ile kalın…