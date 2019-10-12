Son 20 yılın en iyi reytingi Hülya Avşar’da

Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz gün ekranlarda bir reyting karnesi araştırması yaptığımda, ülkemizin çok değerli oyuncusu Hülya Avşar'ın 1998 yılında Show TV'de yaptığı yayınların son 20 yılın en çok reyting yapan talk showu olduğunu gördüm… Özellikle efsane programlarındandı, Ricky Martin'le yaptığı bölüm… 1998 Kasım ayının reytinglerini açtığımızda Hülya Avşar'ın müthiş birinciliklerini görebiliyoruz… Ekran ışığı olarak hep ülkemizin zirvesinde yer alan Hülya Avşar 1983 yılından bu yana hep ilklere imza atan sanatçı oldu… Çok iyi tenis oynayan ve değişmeyen fiziğiyle yeni yetişen nesile sporun içinde kalarak örnek olan ünlü oyuncu, sporu da herkese sevdirmeyi bildi… Ekranda yaptığı programlar günlerce konuşuldu… İsmine dergi çıkaran ilk sanatçı oldu… Ülkemizde kadınların özgüvenle hareket etmesinde çalışkanlığı, disiplini ve söylemleriyle öncülük yapmış oldu… Oyunculuk ve sanatçılığının yanında tiyatro, yazarlık ve daha birçok dalda önemli işlere imza attı… Zaten, reyting karnesi de son 20 yılın en çok reyting alan insanı olarak Hülya Avşar'ı gösteriyor… Ekranlar bugünlerde kendisini çok özledi… Yılların bir TV yazarı ve programcısı olarak ekranda en çok görmek istediğim kişi Hülya Avşar'dır… Esprilerini, samimiyetini, düşündürücü sorularını aslında enerjisini o kadar çok özledik ki… 1983'ten 2000'li yıllara kadar yaptığı filmler hala çok fazlaca seyrediliyor… Her zaman söylediğim gibi Hülya Avşar örnek alınması gereken çok büyük bir markadır… Geçtiğimiz gün değerli sanatçı kardeşim Vaçe'nin, zamansız ölüm haberini aldım ve çok üzüldüm… Esra Ceyhan'ın Atv'de gündüz kuşağında yaptığı programlarında okuduğu güzel şarkılarla tanıdığımız Vaçe sempatik, cana yakın bir insandı… Nur içinde yatsın… Mekanı cennet olsun…