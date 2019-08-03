Sonuçlar düşündürücü

Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz sezon çok kötü bir yıl geçiren Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu için çıktığı hazırlık maçlarında umut vaat etmedi. Bayern Münih'ten 6 gol, Real Madrid'ten ise 5 gol yedi. 2 maçta toplam 11 gol yiyen sarı lacivertli ekip seyircisini üzdü. 21 yaşındaki genç kalece Altay Bayındır'ı bu yıl renklerine bağlayan Fenerbahçe'den bu yıl seyircisi çok önemli başarılar bekliyor. Altay Bayındır son oynadığı Real Madrid maçında skora 5-3'lük skora rağmen enfes kurtarışları ile alkış topladı. Rotamızı turizmin güzel yerlerinden olan Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı, Trilye'ye çeviriyoruz. 1924 mübadelesinde Yunanistan'daki Türkler Trilye'ye gelmişler. Trilye'deki Yunanlılar ise Yunanistan'a dönmüşler. Hala Türk -Yunan komşu dostluğu tam gaz devam ederken iki ülke arasındaki turizm bağı da mükemmel bir şekilde gelişiyor. Bu konuyu attığı önemli bir adımla pekiştiren Trilye'nin Eski Belediye Başkanı Hüseyin Kara'yı bu köşemden tebrik etmek istedim. Trilye'nin eski ismi Zeytinbağı'ydı. Trilye halkının isteği üzerine Yunanlılardan kalan orijinal isminin resmi olarak benimsenmesi ile (Triglia) “Trilye”olur. Atina'ya bağlı (Rafina) “Halkidiki Triglia Belediyesi' ile o günkü ismi Zeytinbağı Belediyesi, 2002 yılında meclis üyelerinin kararları ile kardeşlik ve dostluk bağlarının kurulmasına karar alırlar. Kuşkusuz eski ismi ile Hüseyin Kara'nın 2002 yılında belediye meclisindeki arkadaşları ile aldığı bu önemli kararda ve dostluk köprüsünde çok önemli rolü var. Bu tarz doğru insiyatifler turizme büyük ivmeler olarak geri dönüyor. Rotamızı dizi ekranına çeviriyoruz. Kanal D ekranında yayınlanan “Afili Aşk” birinciliğini sürdürüyor. Kanal D'nin yaz sezonu başlayan dizisinin başarılı grafiği bu şekilde sürmüş oluyor. Sevgi ile kalın…