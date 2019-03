Sevgili okuyucularım, pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanan ‘Söz' dizisi zirvesini koruyor. Dizi akıcı senaryosu ve izleyicisinin büyük ilgisi ile zirveden düşmüyor. Show TV'de yayınlanan ‘Çukur' dizisi ile büyük bir rekabet içinde olmasına rağmen ‘Söz' birinciliğini elden bırakmıyor. Rotamızı her sabah Star TV'de yayınlan ‘Mesut Yar ile Bugün'e çeviriyoruz. Bizim Mesut, her sabah müthiş reytingler almaya devam ediyor. Çeyrek asırlık televizyon programcısı ve habercisi olan Mesut Yar inanılmaz başarılar elde ediyor. Her sabah meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan ile yurt genelindeki havayı en ince ayrıntısına aktaran Mesut Yar, izleyiciye sempatik tavırları ile haberleri anlatmaya ve yorumlamaya devam ediyor. Çok yakın bir zaman diliminde yani 22 Mart'ta vizyona girecek “Ali'nin ekibi çok heyecanlı bir bekleyişteler. Yapımcılığını Fatih Gülen'in yönetmenliğini ise Ramazan Özer'in yaptığı, başrollerinde ise Hakan Meriçler, Semra Dinçer ve Gürbey İleri'nin oynadığı ‘Ali' filminin konusunu ise şöyle özetleyelim. Oğlunun amansız bir hastalığa yani mide kanserine kapılmasından dolayı babanın büyük mücadelesine tanıklık edeceğiz. ‘Ali'yi izleyenler filmin sonunda gözyaşlarına boğulup filmin konusu ile ilgi cevap vermeleri bir hayli zorlaşacak. Film hakikaten derin duygusal bir senaryoya sahip. Dünyanın en güzel tarihi yerleşiklerinden olan Amasra'da çekilen filmde Ufuk Dinç'in müthiş bir görsellik izleyeceğiz. Başakşehir'in ligde 8 puan önde olmasından dolayı esas gözler ligin alt tarafına çevrildi. Bitimine 9 hafta kalan ligde düşme potasında bulunan 14. sıradaki Fenerbahçe 15. sırada bulunan Bursa ve 16. Göztepe bu hafta çok önemli maçlara çıkacaklar. Hakikaten ligin üstü ve altı bu yıl çok heyecanlı geçiyor. Sevgi ile kalın…