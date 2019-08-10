Sürücüler bayramda dikkatli olun!

Sevgili okuyucularım, Kurban Bayramı'nızı kutluyor, nice sağlıklı güzel bayramlar dileyerek yazıma başlamak istiyorum. Bayram boyunca, mevsim üstü aşırı sıcakların olacağından dolayı, bayram tatiline gidecek sürücülerin çok dikkat etmesi gerekiyor. 40 derece sıcakların asfalta vereceği sıcaklık iki katı olunca, sürücülerin fren yaptıktan sonra asfaltın kayabileceğini mutlak suretle göz önünde bulundurmaları gerektiğini düşünüyorum. Şu anda yurdun her bölgesine gidecek ulaşım araçları ve konaklama tesisleri gerçekten tamamen dolu. Otellerde oda yok. Gerçekten yazın tam ortasına gelen Kurban Bayramı ve mevsim üstü sıcaklar birleşince ortaya da bu tablo çıktı. Bodrum Bitez'de otel ve birçok restoranı bulunan Mustafa Akkoyun Bodrum turizminin bu yıl tavan yaptığını belirtirken, ülke ekonomisinin dinamiğinin de turizm olduğunu vurguladı. Özellikle bayram dolaysıyla doluluk oranın en üst çizgide olduğundan dolayı ek personel alımı yaptıklarını ve gelen tatilcilere en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını belirtti. Bitez'de aynı zamanda büyük plajı ile sahilde hizmet veren ünlü işletmeci Mustafa Akkoyun, fiyat politikasına da çok önem verdiklerini tatilcinin her zaman yanında olduklarını esnaf olarak belirtti. Biz de nerdeyse 10 milyon kişiyi bulacağını tahmin ettiğimiz tatilci sayısıyla Bodrum ve çevre sahil bandına huzur içerisinde bir tatil diliyoruz. Yeni açılan otobanla Ege Bölgesi'ne gidecek yurttaşlarımızın öteki bayramlara göre daha rahat gideceklerini düşünüyorum. Tekrardan iyi bayramlar…