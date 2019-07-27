Ülkemizin önemli jönleri

Sevgili okuyucularım,

Dizi rekabetlerinin büyük mücadelesi sürerken, son 25 yılda birçok jön oyuncu çıkarak bir ara çok tartışılan “Ülkemizde gerçek jön kimdir veya var mıdır?” sorularına da böylelikle cevap oldu. Show TV'de 1997'de ‘Deli Yürek' dizisiyle merdivenlerin basamaklarını 3'er 3'er çıkarak büyük şöhreti yakalayan jön oyuncu Kenan İmirzalioğlu, hemen akabinde sarışın jön oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sonrasında oyunculuğu çok güçlü Erkan Petekkaya'nın da jön olması ile birlikte Türk sineması ve dizi sektörü yeni jön oyuncularına kavuşmuş oldu. Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy, Barış Arduç, Furkan Palalı gibi simlerde bu üç isme eklenince gerçekten sektör jön erkek oyuncu patlaması yaşadı. Kuşkusuz hepsi de görevlerini dört dörtlük yaparken, ülkemizin oyunculuk gücünün en önemli oyuncuları Mehmet Aslantuğ ve Halit Ergenç'i unutmamak lazım. Bana bir sıralama yapın derseniz başa Mehmet Aslantuğ'u koyar ikinci Halit Ergenç'i yazarım. Sonrası kesinlikle Kenan, Erkan, Kıvanç şeklinde sıralanır. Ne güzel ki son 25 yılda 1994'ten sonra muhteşem jönler ülkemiz kazandı. Hakikaten jön var mı yok mu derken çok isim çıktı. Hepsini kutluyorum. Kış sezonuna çok yoğun bir şekilde hazırlanan diziler yine en çok reytingi almaya bakacaklar. Sabah haberlerinde yine Mesut Yar, İsmail Küçükkaya çekişmesi yaşanacak. Geçen yıl aralarındaki yarış çok zorlu gerçekten Mesut Yar da muhteşem reytingler alarak bol bol kendini alkışlattı. Bu yıl 2 Eylül'de başlayacak olan Mesut Yar'ın sürprizleri de olacak. Sıcağı sıcağına verdiği haberlerle kendinden sıkça söz ettiren 25 yıllık ekranların haberdeki çınarı Mesut Yar sabah haber saati formatının da sahibidir. Sabah haberlerinin neşe kaynağı ve sempatik yüzü Mesut Yar hayata dair tüm haberleri masaya yatırıp tecrübesi ile yine en iyi analizleri yapacaktır. Sevgi ile kalın…