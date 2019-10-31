İnsanlık ve yurttaşlık bilinciyle dokunan çağdaş kişiliğin ve bu nitelikle güçlenen toplumsal yapının birlikte kutladığı özel günler “Bayram” olarak kutlanır. Resmî ve dinî bayramlar yanında, illerin kurtuluş günleri de kutlama geleneklerimiz arasındadır. Ayrıca “Dil Bayramı” gibi kurumların, derneklerin kutlama günleriyle kimi olay, yapılanma ve kazanımların kutlanan günleri de bu kapsamdadır. Ulusça kutlanan güzel günler, ‘'Ulusal bayram” adıyla yaşanan coşku, sevinç, dayanışma günleridir. Bayramlarda çalışma yerlerinin tatiline ilişkin yasanın nedeni de birlikte coşkuyu paylaşmak ve toplumsal barış bilinciyle sevinçte ve gururda birleşmektir.

Bayram dinlencesinden yararlanarak Eskişehir'e yaptığımız gezide kendisini ziyaret ederek görüştüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN'in kazandırdıklarını dinlemek ve sonra izlemek birer yurttaş olarak bizi çok mutlu etti. Güzel Eskişehir'imiz yepyeni bir şehir olmuş. Boydan boya bir sergi evi gibi.

Bu yapılanma ve oluşumlardan sonra Ankara'nın kutladığı Cumhuriyet'imizin 96.yılındaki coşku, yurttaşlarımızın Anıt-Kabir akını mutluluktan gözyaşartan bir onur yükselişi idi. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, çağdaşlık ve uygarlıkla sonsuza değin yaşama amacımızın ölümsüz simgesi olan ATATÜRK'ümüzün gömütündeki insan seli, Türk Ulusu'nun yüreğindeki sönmez ateşin en sağlıklı, en güçlü kanıtıydı.

Saltanat ve hilâfet düşkünlerine yeni bir ders olan kutlamaların kapsamı, rengi ve zenginliği, geleceğe ilişkin istençleri ve umutları yansıtan bir dokuyu içeriyordu. Bize yaşam sevincini duyuran ATATÜRK'ümüze ve kahraman arkadaşlarına duyduğumuz minnet, şükran, sevgi ve saygıyı yinelemekten duyduğumuz kıvanç yaşamımıza tad veren değer taşımaktadır. O'nun ilkelerine bağlılık, devrimlerini sürdürme ve yüceltme görevi, emanetini koruma ve yaşatma sorumluluğu, yaşamımıza anlam, yapımıza onur veren yücelik belirtisidir.

Bayramları bayram yapan, onları yaşamamıza ve kutlamamıza neden olan oluşumlar ve yapılanmalar, değeri ölçülemez kazanımlardır. ATATÜRK ve arkadaşlarının kazandırdıkları benzersiz ve örnek değerler yaşam dayanaklarımızdır. Başta insanlık, her yönden en gerekli, en iyi açılımlarla tarihimizi ve geleceğimizi ışıklandıran cumhuriyetimizin 96. yılı kutlamalarında yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle göz kamaştırıcı, renkli, zengin bir kutlama etkinliği gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları'nın başarısı velilerin coşkun alkışlarıyla övgü aldı.

ATATÜRK'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti sonsuza değin yaşayacak, giderek daha güçlü, daha etkin, daha başarılı, daha görkemli olacaktır.