Yaşamımızın ne durumda olduğunu izleyip saptamak, sorunların çözümü ve gereken düzenlemeler için gerçekçi bir başlangıçtır, yararlı bir yöntemdir. İstence ve bilince dayanmayan girişimler başarılı olamaz. Özellikle siyasal kesimden kaynaklanan sorunlar başta olmak üzere ülkemizin birçok konuda özlenen durumdan uzak olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yetkili ve sorumluların savunma çabaları, partizan karşılıklardan öteye geçmemektedir.

Hiç kötümser olmamakla birlikte iç karartıcı, üzücü durumlar, izlemekle yakındığımız görünümler gerçekçi ve yapıcı elleri bekliyor. Eğitim, dinsel açılım ve ayrıcalıklarla çökmüş durumda. Hukuk, sözde kalan ve kimi sorumluların söylevlerinde (nutuklarında) göstermelik bağlılık yollaması yapılan, etkinliği zayıflamış bir kurum biçiminde. Ekonomide giderek tehlike çanları çalmaktadır. Yapım (inşaat) kesimi güçlüklerle savaşıyor. Ama asıl çöküş, ulusal değerlere, temel ilkelere, cumhuriyete, bilime ve ahlâka bağlılıkta.

Siyasal palavralarla sorunlar çözülmüyor. Partizanlık ve ayrımcılıkla bir yere varılmıyor. Ulusal dayanışmayı gözardı ederek, yalnız kendilerini ve çevrelerini düşünüp gözeterek hiçbir başarı sağlanamaz. Kişisel, çevresel ve partisel çıkarlar er-geç sahiplerini yıkıma götürür. Süslü sözler, yalanlar, abartılar ve gözdağları sahiplerini utandırmasa da ardıllarını sarsar.

ATATÜRK'ün dönemini eleştirip kişiliği için de aykırı sözler kullanan Bay RTE'ın parti toplantılarında kendi resminin yanına Atatürk'ün resmini de koydurması katlanılacak bir durum değil. Bu görüntü Atatürk'e saygı ile bağdaşmıyor. Atatürk asla bir gösteri ve sömürü nedeni yapılamaz. ATATÜRK, Türkiye'mizin hiç batmayan güneşidir.

Yarın, 30 Ağustos 1922 Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılmasının 97. yıldönümü. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı şanlı tarih. Başkomutan Mustafa Kemal ile Garp Cephesi Komutanı İsmet İNÖNÜ'yü en iyi duygu ve dileklerle anıyor, kutsal emaneti yurdumuzu, sonsuza değin açtıkları yolda ilerleyip yükselerek her yönden üstün durumlara getireceğimiz andımızı yineliyoruz.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Türkiye'min güneşi

Dünyada yoktur eşi,

Beynimizin ışığı

Kalbimizin ateşi.