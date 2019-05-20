Güneşimiz ve gölge

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türk dünyasına bir güneş gibi doğduğu günün 100. yılını dün kutladık. Yüreklerimizin tüm coşkusu, bilinçlerimizin tüm sıcaklığı ile kurtarıcı ve kurucumuzu saygın arkadaşlarıyla birlikte özlemle andık. Emanetini ve ilkelerini koruma görevimizin kutsallığını içtenlikle benimseyerek yarınlara koşuyor, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, çağdaşlığımızı içeren Andımız'a bağlı kalarak barış ve esenlik içinde çocuklarımıza her yönden güzel gelecekler kazandırmaya çalışıyoruz. Önce yetersizlik ve aymazlıkla günümüzde sözde bırakılan ‘ulusal egemenlik' başta olmak üzere büyüyen sorunları çözme çabaları sürerken yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yenilenen seçimi nedeniyle toplumsal barışta yeni yaralar açıldığını üzülerek izliyoruz.

Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuksal boşluk ve aykırılıklara dayanan yenileme kararından sonra anayasadaki tarafsızlık andını (mad.103) ve ulusal birliği temsil yükümlülüğünü (mad.104/2) göz ardı eden AKP lideri, gözdağı içeren, sert çıkışlarla ve ayrımcı, saldırgan konuşmalarıyla ilkeleri, kuralları, ilişkileri gölgeliyor. Bozulma ve çözülme geniş kapsamlı, kimi devlet organları RTE'nin seçim bürosu, özel ekibi gibi çalışıyor. Yargıçların bulunduğu kurullar bile güven vermekte tartışmalı. Sanatçılara çıkışan RTE'nin tutumundaki partizanlık örneği görülmemiş olaylarla artıyor. İstanbul Valisi'nin “Her şey güzel olacak” pankartını yasaklaması bunlardan biri. İptal edilen seçimde “oyların çalındığı” savı da böyle.

YSK'nın ısmarlama ve amaçlı olduğu kuşkusunu uyandıran yenileme kararı çok tartışılacak, eleştirilecek, belki de hukuksal alanda kötü bir örnek olarak, yargı bağımsızlığını da içeren biçimde, değerlendirilecektir. Öyle sanıyoruz ki devletin dengesi bozuldu. “Devlet”in yerini “Devletlû” aldı. Andlara aykırı tutum ve davranışlar temsil edilen makamlara saygıyla bağdaşmıyor.

Vurgulayalım: YSK herhangi bir partinin organı, bürosu değildir. Bağımsızdır. Buyruk almaz. Yargı organı değil ama yargıçlarla oluşan bir devlet organıdır. Anayasal, yüksek bir kuruldur. Gelişigüzel, yanlı, hukuksal düzensizliklerle karar veremez.

Toplumsal aydınlığı karartan siyasal kökenli eylemlerden uzak durmak yurttaşlık görevidir. Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim DEMİRAĞ'a saldıranları kınarken serbest bırakılmalarındaki çelişkinin üzücü olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu arada FOX TV sunucuları Fatih PORTAKAL ile İsmail KÜÇÜKKAYA'nın başarılı yayıncılıklarını da övgüye değer bulduğumuzu yineliyoruz.

TEŞEKKÜR

Eşimin vefatı nedeniyle, iletileri ve ilgileriyle acımı paylaşan başta SÖZCÜ Gazetesi olmak üzere tüm dostlarıma, meslektaşlarıma, okurlarımıza ve yurttaşlarıma teşekkür ediyorum ve sağlıklı ömür diliyorum.