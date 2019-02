Her zaman Atatürk

Ulusal yapımızı ve yaşamımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün değerini O'na yaraşır olduğu biçimde ve içerikte bildiğimiz (genelde) tartışılabilir. Hakkında söylenenlerle yazılanlar birleştirilerek varılacak sonucun dünya düzeyinde olumlu olduğu kanısında birleşilse de kimi kendini bilmezlerle nankörlerin söyleyip yazdıklarıyla sırıtan çirkinlikler insanı derinden üzüyor.

Bugün, O'nun erişilmez yüce kişiliğini vurgulayan, insanlık dışı saldırılarla O'nu ve eserlerini karalayıp yıpratmaya çalışan aymazlara karşın Millî Eğitim Bakanlığı emekli müfettişi Sayın Kemal OCAK'ın şiirini yayımlıyorum:

MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN DESTANI

Sene 1914

Bir dünya koptu üstümüze

Bir kızıl kıyamet

Batı'dan, Doğu'dan ve de Kuzey'den

Bir anda paylaşıldı Memleket.

İnanmadık biz, inanamadık

Bir kartal uçurduk İstanbul'dan, Samsun'a

Yüreği ellerinden büyük

Yer, gök, dağ deniz eğildi önünde

Selâm durdu vatan kurtarıcısına.

Sonra Canik Dağları'nı aştık

Amasya'ya ulaştık

“Milletin istiklâlini yine milletin

azim ve kararı kurtaracaktır” dedik.

Taşlı, dikenli, mayınlı ve hayınlı yollardan yürüdük.

Bir kuşluk vakti Erzurum'a vardık.

Aziziye Tabyaları'nda zurnalar çalıyor, davullar vuruyordu.

Manda ve himayeyi reddettik,

Toplandık, Kuvay-ı Milliyeyi ve İradey-i Milliyeyi kurduk.

Sarıkamış'tan top sürdük,

Sivas'tan kağnı getirdik katar katar

İnebolu'dan mermi kaçırdık geceleri

Kadın, kız, kızan

Dağ dağ bütünleştik, büyüdük

Sarı öküz öldü mermi taşırken

Karasına eş olduk.

Emretti Mustafa Kemal Paşa Sakarya'da

Vatan yolunda ölesiye savaştık.

Can verdik can, can aldık can.

Uyku tutar mı kardeşim tutar mı?

Ağustos geceleri o an.

Çatal yürek olmuş erleri,

Anadolu tek parmağın ucunda canlı

“Aaha!” diyordu “Aha!”

Göründü İzmir kapıları,

Derken yürüdü yalın kılıç süvariler,

Piyadeler ve topçular,

Işıdı gün ışıdı.

Devler ülkesinde yaşam savaşı oldu.

Tekmil düşman Kordon boyunca denize döküldü.

Sene 2018, 29 Ekim

İşte katındayız.

Ellerimizde çekiktirmeler

Yüreğimizde yaktığı devrimin ateşi

Doğru Anıttepe'ye bakıyoruz.

Sen çok yaşa

Mustafa Kemal Paşa

Vatan Sana Minnettardır!

Kemal Ocak.